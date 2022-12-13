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Gündem Suudi bakan Türkiye'ye müjdeyi verdi! Resmen açıldı
Gündem

Suudi bakan Türkiye'ye müjdeyi verdi! Resmen açıldı

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı ile Hac ve Umre Deneyimi Programı Komitesi Başkanı Dr. Tevfik bin Fevzan Al-Rabiah, "Nusuk" adlı web sitesinin Türkçe versiyonunu kamuoyu ile paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 18:13:00 -
Suudi bakan Türkiye'ye müjdeyi verdi! Resmen açıldı

Hac ve umre prosedürünü ve uluslararası umre ziyaretçilerinin gidişini kolaylaştırmak için oluşturulan "Nusuk" adlı web sitesinin Türkçe versiyonu açıldı.

Platform, Mekke ve Medine'ye giden hacıların gidişini kolaylaştırmak ve ziyaretçilerin deneyimlerini zenginleştirmeyi amaçlıyor.

Hac ve Umre Bakanı ile Hac ve Umre Deneyimi Programı Komitesi Başkanı Dr. Tevfik bin Fevzan Al-Rabiah, "Nusuk" platformunun Türkçe olarak hizmete sunulduğu web sitesinin açılışı için Türkiye'ye geldi.

Tevfik bin Fevzan Al-Rabiah yaptığı konuşmada, Müslümanların büyük ve önemli bir kesimine hizmet açılması ve Allah'ın evi kaleyi ziyarete giden hacılara sunulan hizmetleri kolaylaştırarak bu hizmetleri daha ulaşılabilir ve kısa hale getirilmesine yönelik çabaları takdir etti.

Umre ziyaretçilerine ibadetlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmeleri için geniş bir hizmet ve bilgi yelpazesi sunan Nusuk platformunun detaylarına www.nusuk.sa/tr adresinden ulaşılabiliyor.

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Yorumlar

Ali Yilmaz

Suudun rehberligini Isteyen kim Vehabi zihniyetine Kim ihtiyaci olsun Milleti özgür birsksi lar Burnunu sokmasinlar yeter
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