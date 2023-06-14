Suudi Arabistan'nın sürpriz kararı: Milyonlarca dolarlık hamle! Yatırımı dünyaya ilan etti

Suudi Arabistan, gıda endüstrisini geliştirmek için 20 milyar dolar yatırım hedefliyor

Suudi Arabistan, 2035 yılına kadar gıda endüstrisini geliştirmek için 20 milyar dolar yatırım yapmayı hedefliyor. Milli Endüstri Stratejisi kapsamında süt ürünleri, unlu mamuller, tatlı ve içecek dahil olmak üzere ülke çapında gıda endüstrisinin çeşitli alanları geliştirilecek. Ayrıca, gıda ihracatının 3 milyar 700 milyon dolardan, 10 milyar 900 milyon dolara çıkarılması hedefleniyor. Suudi Arabistan, ekonomisini çeşitlendirmek amacıyla farklı sektörlerde yatırımlar yapıyor.Suudi Arabistan, gıda endüstrisini geliştirmek için 2035 yılına kadar 20 milyar dolar yatırımın hedeflendiğini açıkladı.Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanlığı, ülkede gıda sanayisini geliştirmek için yürüttüğü projelere dair açıklama yaptı.Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yayımlanan açıklamaya göre, Milli Endüstri Stratejisi çerçevesinde süt ürünleri, unlu mamuller, tatlı ve içecek dahil olmak üzere ülke çapında gıda endüstrisinin çeşitli alanları geliştirilecek.

Bu kapsamda, Suudi Arabistan'da 2035 yılına kadar 20 milyar dolar yatırım yapılmasının yanı sıra gıda ihracatının 3 milyar 700 milyon dolardan, 10 milyar 900 milyon dolara çıkarılması hedefleniyor.Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bender bin İbrahim el-Harif ise gıda şirketlerinin üretim kapasitesini artırma ve yeni alanlarda gıda üretimi konusunda projeler yürüttüklerini ifade etti.Suudi Arabistan, 2030 vizyonu çerçevesinde ekonomisini çeşitlendirmek amacıyla farklı sektörlerde yatırımlar yapıyor.

Öte yandan Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bandar bin İbrahim El Khorayef, ülkesinin Çin ile sanayi ve madencilik gibi sektörlerdeki işbirliğini genişletmeye istekli olduğunu belirtti. Bakan, Çin-Arap ilişkilerinin ortak çıkarlara dayandığını ve son yıllarda istikrarlı ve önemli ilerlemelere tanık olduğunu kaydetti. El Khorayef, ülkesinin 2030 Suudi Arabistan Vizyonu stratejik çerçevesi kapsamında Çin ile sanayi, madencilik kaynakları, enerji ve lojistik alanlarında işbirliğini genişletmeye hazır olduğunu söyledi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO