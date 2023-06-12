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Dünya Suudi Arabistan ve Kazakistan kararını resmen verdi! Sürpriz adım için karar
Dünya

Suudi Arabistan ve Kazakistan kararını resmen verdi! Sürpriz adım için karar

Yeniakit Publisher
2023-06-12 21:13:00 - 2023-06-12 21:17:59
Suudi Arabistan ve Kazakistan kararını resmen verdi! Sürpriz adım için karar

Suudi Arabistan anlaşma kararı aldı. Kazakistan ile enerji anlaşması olacak. Suudi Arabistan ile Kazakistan arasında enerji teknolojisi konusunda müthiş bir adım atılıyor. Milyonlarca dolarlık hamle ile yatırım yapılacak

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, Kazak mevkidaşı Almasadam Satkaliyev ile başkent Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasında enerji alanındaki ortak işbirliği olanakları ele alınırken, Bin Selman ve Satkaliyev, dünya enerji piyasasındaki gelişmeleri de masaya yatırdı.

Bin Selman ile Satkaliyev ayrıca görüşme kapsamında enerji alanında mutabakat zaptı imzaladı.

Mutabakat zaptının petrol ve türevleri, doğal gaz ve türevleri, rafineri, petrokimya, elektrik, yenilenebilir enerji, temiz hidrojen, enerji depolama ve diğer bazı alanlarda işbirliği teşvikini kapsadığı aktarıldı.
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