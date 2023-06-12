Suudi Arabistan ve Kazakistan kararını resmen verdi! Sürpriz adım için karar

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, Kazak mevkidaşı Almasadam Satkaliyev ile başkent Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasında enerji alanındaki ortak işbirliği olanakları ele alınırken, Bin Selman ve Satkaliyev, dünya enerji piyasasındaki gelişmeleri de masaya yatırdı.

Bin Selman ile Satkaliyev ayrıca görüşme kapsamında enerji alanında mutabakat zaptı imzaladı.

Mutabakat zaptının petrol ve türevleri, doğal gaz ve türevleri, rafineri, petrokimya, elektrik, yenilenebilir enerji, temiz hidrojen, enerji depolama ve diğer bazı alanlarda işbirliği teşvikini kapsadığı aktarıldı.

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