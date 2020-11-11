  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Suudi Arabistanlı tutuklu alim Avde, duruşması öncesi ailesiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Aktüel

Suudi Arabistanlı tutuklu alim Avde, duruşması öncesi ailesiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Yeniakit Publisher
2020-11-11 22:27:09 -
Suudi Arabistanlı tutuklu alim Avde, duruşması öncesi ailesiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'da 3 yıldır tutuklu olan ülkenin tanınmış alimlerinden 63 yaşındaki Selman el-Avde, 16 Kasım'da yapılacak duruşması öncesinde ailesiyle telefonda görüştü.

Avde'nin oğlu Abdullah Avde, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hapisten gelen telefon. Babamız Selman el-Avde'nin sesini duyduk." ifadeleri ile telefon görüşmesi sırasında çekilen video kaydını paylaştı.

Abdullah Avde paylaşımında ayrıca, "Torunu dedesine müjdeliyor: Müjde dedecim ortaokula başladım. Dedesi: Maşallah. Sizi çok özledim. Hepinizi çok özledim." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistanlı insan hakları savunucuları ve aktivistlerin oluşturduğu düşünce mağdurlarının haklarını savunan "Düşünce Tutukluları" topluluğunun Twitter sayfasından yapılan açıklamada da aynı görüntü, "Selman el-Avde'nin ailesi ve torunuyla konuştuğu telefon görüşmesi ilk kez yayımlandı." ifadesiyle paylaşıldı.

Suudi Arabistanlı yetkililerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Suudi Arabistan'da 2017'de tutuklanan Avde'ye yaklaşık bir yıl sonra çıkarıldığı mahkemede, "terör örgütüne liderlik, Riyad'ın Katar'a uyguladığı ablukaya karşı çıkma, Müslüman Kardeşler Teşkilatı ile iş birliği, Katar kraliyet ailesiyle ilişki içinde olma, ulusal güvenliği tehdit, şiddeti kışkırtma" gibi 37 ayrı suçlama yöneltilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye-Rusya karşılaşması öncesi Moskova'da şok
Spor

Türkiye-Rusya karşılaşması öncesi Moskova'da şok

15 Kasım Pazar günü Türkiye ile karşılaşacak olan Rusya Milli Takımı'nda koronavirüs depremi yaşanıyor.
Dengeleri değiştirecek gelişme: ABD'den 50 adet F-35 satışına onay!
Dünya

Dengeleri değiştirecek gelişme: ABD'den 50 adet F-35 satışına onay!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Birleşik Arap Emirlikleri'ne savaş uçakları ve insansız hava araçları satışına onay verildiğini açıkladı. ..
Türkiye'nin Oruç Reis hamlesi Ayşe Hür'ün ayarlarını bozdu
Gündem

Türkiye'nin Oruç Reis hamlesi Ayşe Hür'ün ayarlarını bozdu

Terör sevici Ayşe Hür, sosyal medya hesabından yine ihanet dolu bir paylaşımda bulundu. Solakların kokuşmuş yazarı Türkiye'nin yeni NAVTEX i..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay