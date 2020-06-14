Suudi Arabistanlı futbolcu Kovid-19 paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan kararlarla ilgili sosyal medyadan görüş beyan eden milli futbolcu Fehd el-Hurifi gözaltına alındı.

Suudi Arabistanlı aktivistlerin oluşturduğu "Düşünce Tutukluları" Twitter hesabından yapılan açıklamada, En-Nasr futbol takımında oynayan Hurifi'nin, İçişleri Bakanlığının Kovid-19 kararlarıyla ilgili attığı tweet yüzünden gözaltına alındığını duyurdu.

Açıklamada, Hurifi'nin, paylaşımının yanlış anlaşılması üzerine bunu silip maksadını açıklayan başka bir paylaşımda bulunduğu ve bunun son tweeti olduğu ifade edildi.

Hurifi, 5 Haziran'da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığının Kovid-19'la mücadele kapsamında Cidde'deki sağlık önlemlerini 15 gün daha uzatma kararına rağmen, Suudi Arabistan liginin tamamlanacağını savunmuş ve Nasr'ın rakibi olan El-Hilal Futbol Takımı'nın her şeyin üstünde olduğunu ifade etmişti.

Hurifi, daha sonra attığı tweette ise "Dün attığım tweette Bakanlığın aldığı tüm önlemlerin önemli olduğunu kastetmiştim. Bunu yanlış anlayanlar olduğu için tweeti kaldırdım, maksadımı daha açık ifade etmediğim için özür dilerim." ifadelerini kullanmıştı.

Suudi Arabistan makamları ya da Hurifi'nin ailesinden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.