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Suudi Arabistan’la olan gümrük sorunu çözüldü

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı Asilhan Arslan, Suudi Arabistan gümrük makamlarının bir süredir keyfi olarak sürdürdüğü ve ihracatçıları zor durumda bırakan gümrük ambargosunun kalktığını söyledi.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 21:09
Suudi Arabistan’la olan gümrük sorunu çözüldü

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) Başkanı Asilhan Arslan, Suudi Arabistan gümrük makamlarının bir süredir keyfi olarak sürdürdüğü ve ihracatçıları zor durumda bırakan gümrük ambargosunun kalktığını söyledi.


İhracat yapan firmaların Suudi Arabistan’la yaşanan gümrük sorunu ile ilgili açıklama yapan Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, "Elazığ Mermerciler ve Madenciler Derneği Başkanı ve Türkiye Doğaltaş Mermer veMakinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Seyran’ ın uzun bir süredir, Suudi Arabistan Gümrük makamlarının keyfi bir şekilde ihraç ettikleri ürünleri ülkeye sokmadığını ve bu durumun ihracatçıları zor durumda bıraktığını bildirmesi üzerine, Gümrük ve Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na konuyu ileterek, bu sorunun çözümü noktasında destek istedim.


İhracatçılarımızı zor durumda bırakan ve Suudi Arabistan makamlarının geçerli hiçbir gerekçe göstermeden ve açıklama yapmadan sürdürdükleri bu durum, Bakanımız Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanımız M. Rıfat Hisarcıklıoğlu’ nun Suudi Arabistan Ticaret Bakanlığı düzeyinde yaptıkları görüşmelerle sona erdi" dedi.


İhracata son derece önem verilenbir dönemde yaşanan sorunun çözülmesinin sevindirici olduğunu da kaydeden Arslan, "Desteklerini talep ettiğim ve Suudi Arabistan makamları ile gerekli görüşmeleri yaparak ihracatçılarımızı zor durumda bırakan bu ambargonun ortadan kaldırılmasını sağlayan, Gümrük ve Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan ve TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu’ na teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 21:09
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