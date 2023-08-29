'Suudi Arabistan’la normalleşmek için Filistinlilere taviz vermeyeceğiz'

İşgalci İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İşgalci İsrail-Suudi Arabistan “anlaşmasının bir parçası olarak Filistinlilere yönelik hiçbir tavizi kabul etmeyeceklerini” savundu.

Smotrich, ABD arabuluculuğundaki İşgalci İsrail-Suudi Arabistan normalleşme müzakereleriyle ilgili de konuştu.

Smotrich, İşgalci İsrail-Suudi Arabistan “anlaşmasının bir parçası olarak Filistinlilere yönelik hiçbir tavizi kabul etmeyeceklerini” savundu.

ABD yönetiminin, İşgalci İsrail'in gelecekte Suudi Arabistan'la normalleşme anlaşması için Filistinliler lehine ciddi tavizler vermesi gerektiğini İsrailli yetkililere ilettiği öne sürülmüştü.

Smotrich, Binyamin Netanyahu öncülüğündeki koalisyonu oluşturan ortaklardan biri ve siyonist rejimin işgal altındaki Batı Şeria’daki politikalarında belirleyici rolü bulunuyor.

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Filistinlilere karşı ırkçı söylemleri ve kışkırtıcı eylemleriyle tanınan Ben-Gvir, 24 Ağustos’ta İşgalci İsrail'in Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada, Yahudilerin hareket özgürlüğünün Filistinlilerin özgürlüğünden daha önemli olduğunu savunmuştu.

Ben-Gvir'in ifadelerine sosyal medyada gazeteciler ve sivil toplum kuruluşları tepki gösterirken, ABD ve Avrupa Birliği’nden de kınama açıklamaları gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Bakan Ben-Gvir'in ifadelerini, "kışkırtıcı" olduğu ve "ırkçı söylemlere benzediğini" belirterek kınamıştı.