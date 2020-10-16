Suudi Arabistan’ın Türk ürünlerini boykotu İsrail için

Gözlemciler, Riyad ile Tel Aviv yönetimlerinin gayri resmi yakınlaşmalarının bunu kanıtladığını kaydediyorlar. Suudi Arabistan’ın eski Washington Büyükelçisi ve Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Prens Bender bin Sultan’ın son dönemde Filistinli liderleri eleştirmesi de İsrail’in Suud sokağında kabul görmesi için bir tür zemin hazırlama çabası olarak değerlendiriliyor. Öte yandan basında yer alan raporlara göre Suudi Arabistan’da ticaret sektöründen sorumlu yetkililer, ülkedeki iş adamları ve şirketlere Türkiye’yle ticari ilişkileri durdurmaları için baskı yapıyor. Suudi yetkililerin Türk ürünlerine yönelik ‘yarı resmi boykotu’ geçtiğimiz günlerde veya haftalarda ortaya çıkmadı. Ancak Riyad Ticaret Odası Başkanı Aclan bin Abdulaziz el-Aclan’ın çağrısı ve sosyal medya üzerinden yapılan ‘Tük ürünlerine boykot’ kampanyalarıyla bu durum daha belirgin hale geldi.