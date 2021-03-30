Suudi Arabistan'ın teravih kararı İsmail Saymaz'ı bile 'şeriatçı' yaptı

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Her dönemin ‘adamı’ herbokolog İsmail Saymaz, Suudi Arabistna’ın teravih namazıyla ilgili kararı sonrası ‘şeriat’ı öven bir paylaşımda bulundu.

Ramazan ayında haftasonu sokak kısıtlaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazartesi günü gerçekleştirilen MGK Toplantısı’nda yeni alınan kararları Türkiye’ye duyurdu. Erdoğan, Ramazan ayında tüm Türkiye’de haftasonu sokak kısıtlamasının uygulanacağını ve toplu iftar, toplu sahur gibi etkinliklerin yapılmayacağını duyurdu.

Teravih namazı kılınacak

Bununla birlikte Ramazan ayında teravih namazı kılınıp kılınmayacağı da merak konusu olmuştu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün basın mensuplarının ‘teravih’le ilgili sorusuna yanıt verdi. Koca, Ramazan ayında teravih kılınacağını açıklayarak, "Geçen seneki gibi Ramazan’da teravihler kapalı olmayacak ama özellikle bu noktada hassasiyet gösterilerek önlemler alınarak kılmaya devam edilecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca’nın bu açıklamasının ardından içkili partilere, gizli kumarhane, pavyon ve barlara gıkını çıkartmayan laikçi çevre tepki gösterdi. Eleştirenlerden biri de herbokolog İsmail Saymaz oldu.

İsmail Saymaz'dan 'şeriat' paylaşımı

Ramazan ayında teravih kılınacağı kararına tepki gösteren İsmail Saymaz, her fırsatta karşı çıktığı ‘şeriat’ı örnek gösterdi. Suudi Arabistan’ın teravih namazını 10 rekata indirdiğini belirten Saymaz, “Şeriatla yönetilen Suudi Arabistan’da bile teravih 10 rekata indirildi ve ibadet dışında camide vakit geçirmek yasaklandı.” ifadelerini kullandı.

Müslümanlara yönelik aşağılık ifadeleriyle gündeme gelen ve ‘şeriat’ karşıtlığını her fırsatta dillendiren Saymaz’ın bu ifadeleri ‘Suudi Arabistan, İsmail Saymaz’ı bile şeriatçı yaptı’ yorumlarını getirdi.

İsmail Saymaz'ın 'kıble' rezaleti

Öte yandan İsmail Saymaz yıllar önce sosyal medya hesabından yaptığı, “Anneannemle annem namaz kılacaklar, bana kıbleyi sordular, mahcup oldum, komşuya sorduk, rezalete bakar mısın” paylaşımıyla gündeme gelmişti.