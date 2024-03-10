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Dünya Suudi Arabistan'ın Ramazan'a gireceği tarih duyuruldu
Dünya

Suudi Arabistan'ın Ramazan'a gireceği tarih duyuruldu

Yeniakit Publisher
2024-03-10 20:44:00 - 2024-03-10 21:08:31
Suudi Arabistan'ın Ramazan'a gireceği tarih duyuruldu

Suudi Arabistan, ramazan ayının 11 Mart Pazartesi günü başlayacağını duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada ramazan hilalinin görüldüğü, 11 Mart Pazartesi günü ramazanın ilk günü olacağı ifade edildi.

Hilalin görülmesiyle Ramazan ayı başlıyor

İslam ülkelerinin bazılarının hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini veya görülebilirliğini değil kendi ülkelerinde görülebilirliğini esas alması nedeniyle ramazanın başlangıcında farklılıklar yaşanabiliyor.

Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı da ramazan ayının başlangıcı ve bayramların tespitinde, öteden beri İslam alimlerinin büyük çoğunluğunca benimsenmiş hilalin yerel görülmesini değil dünyanın herhangi bir yerinden görülmesini (ihtilaf-ı metali) esas alıyor.

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