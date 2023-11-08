Suudi Arabistan'ın petrol politikası: Her yerden petrol fışkırıyor ama petrolü kendisini zorluyor! Masaya yatırıldı

Suudi Arabistan'ın petrol üretimindeki kesintiler ekonomisini tersine çevirdi. Ülkenin resmi istatistik kurumunun bu hafta yaptığı açıklamaya göre, Suudi Arabistan gayri safi yurt içi hasılası, 2023'ün üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,5 küçüldü.

Bu, 2020'deki Kovid-19 salgınından bu yana görülen en büyük daralma oldu. Üstelik verilere göre petrol dışı faaliyetlerdeki yüzde 3,6'lık büyüme olmasaydı, düşüş daha da büyük olacaktı.

Ülkenin petrol sektörü aylardır küçülüyordu ancak genel ekonomi ikinci çeyrekte hâlâ yıllık yüzde 1,2 büyümeyi başardı.

Krallığın petrol sektörü, küresel fiyatları desteklemeyi amaçlayan gönüllü petrol üretimi kesintileri nedeniyle üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 17,3 oranında daraldı. Bu, en az 2011'den bu yana herhangi bir çeyrekte kaydedilen en yüksek rakamdı.

OPEC+ ittifakının en büyük oyuncusu olan Suudi Arabistan, yavaşlayan küresel ekonomi nedeniyle talebin zayıfladığına ilişkin işaretler üzerine Rusya ile güçlerini birleştirerek arzı kısıtlamaya çalışırken Temmuz ayında günde dokuz milyon varile ulaştı.

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TAHMİNLER DE DARALIYOR

Oxford Economics analistleri bir notta, "Petrol üretiminin bu yılın sonuna kadar düşük kalmasını ve 2024 başlarında yavaş bir gevşeme olmasını bekliyoruz" diye yazdı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), krallığın GSYİH'sinin geçen yılki yüzde 8,7'den 2023'ün tamamında yalnızca yüzde 0,8 büyüyeceğini tahmin ediyor.

S&P Global Market Intelligence Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ekonomi Direktörü Ralf Wiegert'e göre Suudi Arabistan'ın petrol kesintileri küresel petrol piyasalarını istikrara kavuşturmayı amaçlıyordu.

Wiegert, "2023'ün ikinci çeyreğinde, küresel büyümede yavaşlama riskleri petrol piyasaları üzerinde baskı oluşturuyordu" dedi. "Suudi liderliği, petrol talebindeki durgunluk risklerini hesaba katmak için arzın bir kısmını piyasadan çekmeye karar verdi."

Wiegert, üretim kesintilerinin aşamalı olarak kaldırılmasının Suudi ekonomisinin toparlanma kabiliyetini büyük ölçüde belirleyeceğini ve kesintilerin 2025'te sona ermesinin beklendiğini söyledi. S&P ekonomisti, Suudi büyümesinin 2024'te yüzde 1,1 seviyesinde yavaş kalacağını da sözlerine ekledi.

DİKKAT ÇEKEN BAE BÜYÜMESİ

Diğer Körfez ülkeleri de petrol üretimindeki kesintiler nedeniyle ekonomik baskı altında kalırken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ekonomisi büyümeye devam etti.

Ülkenin ekonomi bakanı bu hafta BAE'deki GSYİH'nın yılın ilk yarısında petrol dışı sektördeki büyümenin de yardımıyla yüzde 3,7 büyüdüğünü söyledi.