Suudi Arabistan'ın futbol devi Al Nassr'dan dünyayı sallayacak Ronaldo kararı! Görüşmeler resmen başladı

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, geleceği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ara transfer sezonunda Manchester United'dan Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'a transfer olan Cristiano Ronaldo, dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldız, geleceği hakkında ve Suudi Arabistan Ligi hakkında çarpıcı kelimeler kullandı.

Suudi Arabistan Pro Lig 2022-2023 sezonunda Al Ittihad, bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Cristiano Ronaldo’nun formasını giydiği Al Nassr, 29. haftada Al Ittifad ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken, lider Al Ittihad’ın da Al Feiha karşısında 3-0 kazanmasıyla puan farkı 5’e yükseldi ve şampiyonluğu rakibine kaptırdı.

Ocak ayında Al Nassr takımına görkemli bir törenle imza atan Portekizli yıldız Ronaldo, 16 lig maçında 14 gol kaydederken, 2 kez Kral Kupası, 1 kez de Suudi Süper Kupa’da mücadele etti. Milliyet'e göre;

İspanyol basınında yer alan habere göre; Real Madrid'de 9 yıl boyunca forma giyen Portekizli futbolcunun geleceği netleşmeye başladığı öğrenildi.

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Real Madrid'in kulüpte 9 yıl boyunca oynayan Cristiano Ronaldo'nun geri dönüşüne sıcak baktığı belirtildi. Ancak İspanyol devinin başkanı Florentino Perez'in, Cristiano Ronaldo'nun geri dönüşüne futbolcu olarak değil elçi veya antrenör olarak sıcak baktığı kaydedildi.