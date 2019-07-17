Suudi Arabistan'ın Cazan Havaalanı vuruldu

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cazan kentinde bulunan havaalanına insansız hava araçlarıyla (İHA) geniş çaplı bir saldırı düzenledi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, sabah saatlerinde Suudi Arabistan'ın Cazan Havaalanı'na Kasıf-2 tipi İHA'larla geniş çaplı saldırı düzenlendiğini belirtti.

Uçuşlar durduruldu

Havaalanındaki önemli askeri noktaların hedef alındığını kaydeden Seri, saldırılar nedeniyle Cazan Havaalanı'ndaki uçuşların durduğunu ifade etti.

Seri, ayrıca söz konusu saldırıları "Yemen halkına karşı işlenen suçlara bir misilleme" şeklinde nitelendirdi.

Husiler dün akşam da Cazan Havaalanı'na geniş çaplı saldırı düzenledikleri yönünde benzeri bir açıklama yapmıştı.

Suudi Arabistan makamlarından ve koalisyon güçlerinden ise henüz saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Yemen'deki Husiler, son zamanlarda genellikle Suudi Arabistan hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilen orta ve uzun menzilli balistik füzelerin yanı sıra İHA'ları da kullanarak Cazan ve Abha havaalanları başta olmak üzere ülkenin bazı bölgelerini hedef alıyor.

Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.