Suudi Arabistan'ı vurdular! Yaralılar var
Yemen'de faaliyet gösteren İran destekli Husiler, Suudi Arabistan Havalimanı'nı bombaladı.
Suudi Arabistan'ın devlet kanalı Husilerin drone ile Suudi Arabistan'ın Abha Havalimanı'nı bombaladığını duyurdu.
Yemen'de faaliyet gösteren İran destekli Husiler drone ile Suudi Arabistan'ın Abha şehrindeki havalimanını bombaladı.
Suudi Arabistan devlet televizyonu Husilerin drone ile Suudi Arabistan'ın güneyinde, Yemen sınırına yakın bir bölgede yer alan Asir'in Abha şehrindeki havalimanının Husilerin drone'larınca vurulduğunu, saldırıda 8 kişinin yaralandığını açıkladı.
Saldırıda havalimanında yer alan uçakların da zarar gördüğü belirtiliyor.
2015'ten bu yana Suudi Arabistan ile savaşa doğrudan savaşan Husiler, Suudi Arabistan'ın askeri tesisleri ve kritik petrol altyapısının yanı sıra uluslararası havalimanlarını da hedef alıyor.
Kaynak: Mepa News