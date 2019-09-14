Suudi Arabistan’ı vurdular! Saldırı sonrası büyük yangın

Suudi Arabistan, ülkenin milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait 2 fabrikaya silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlenmesi sonucu yangın çıktığını açıkladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, İçişleri Bakanlığı'nın ismi verilmeyen güvenlik sözcüsü, yerel saatle sabah 04.00'da ülkenin doğusundaki Bekik ili ve El-Ahsa iline bağlı Haris beldesinde Saudi Aramco'ya ait 2 fabrikada yangın çıktığını belirtti.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırı sonrası büyük çaplı bir yangının çıktığı belirtildi. Açıklamada, Abqaiq ve Khurais petrol yerleşkelerinden yükselen alevlerin, sabahın erken saatlerinde kontrol altına alındığı aktarıldı.

Saldırıyı İran destekli Husilerin yaptığı öne sürülürken, ölü ya da yaralı olup olmadığına dair bir bilgi paylaşılmadı.

Temmuz ayında da başkent Riyad'daki Aramco tesislerinde yangın çıkmış, şirket yangın için "teknik arıza yaşandı" açıklaması yaparken, Husiler SİHA'larla saldırı gerçekleştirdiklerini duyurmuştu.