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Dünya Suudi Arabistan'dan yeni karar! Resmen açıklandı: Kadınlara mahrem olmadan haccetme imkanı tanıdı
Dünya

Suudi Arabistan'dan yeni karar! Resmen açıklandı: Kadınlara mahrem olmadan haccetme imkanı tanıdı

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakan Yardımcısı Abdulfettah Meşat, bu yıl kadınların yanlarında mahremi olmadan hac yapabileceğini açıkladı. Ayrıca Suudi Arabistan'da hacı adayları için erken kayıt dönemi başladı.

Yeniakit Publisher
2023-01-08 21:08:00 - 2023-01-08 21:39:52
Suudi Arabistan'dan yeni karar! Resmen açıklandı: Kadınlara mahrem olmadan haccetme imkanı tanıdı

Meşat, Suudi Arabistan merkezli El-İhbariye televizyonuna yaptığı açıklamada, bu yıl hac ibadetinde kadınların yanlarında mahrem bulundurma şartının kaldırıldığını ancak kadınlardan oluşan bir kafile içinde olmaları gerektiğini söyledi.

Suudi Arabistan daha önce kadınların yanlarında mahremi olmadan hac veya umre ibadetini yerine getirmesine izin vermiyordu.

Suudi Arabistan'dan "hac" kararı:

1 milyon kişiye yükseltilmişti.

Hac ibadetini 65 yaş altı ve tam aşılı kişiler yapabilecek. Suudi Arabistan Hac Bakanlığı'nın açıklamasına göre, hac ibadeti için ülke içinden ve dışından kabul edileceklerin sayısı 1 milyona çıkarıldı. Hac ibadetini 65 yaş altı ve tam aşılı kişiler yapabilecek.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, ülke içindeki hacı adayları için erken kayıt döneminin başladığını duyurdu.

Suudi Arabistan, 2023 yılı için ülke içindeki hacı adaylarının başvuru şartlarını açıkladı.

Hac ve Umre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülke içinde bu yıl hac ibadetini eda etmek isteyenler için erken kayıtların elektronik ortamda yapılabildiği belirtildi.

4 farklı hizmet paketi: En ekonomiği 1050 dolar
Suudi Arabistan vatandaşı veya oturum izni bulunan yabancılar için 4 farklı hizmet paketinin sunulacağına işaret edilen açıklamada, bunlardan ekonomik hizmet paketinin 3 bin 984 riyal (1050 dolar) olduğu bilgisine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu paketler kapsamında farklı hizmet seçenekleriyle hacı adaylarının taleplerinin karşılanmaya çalışıldığı ifade edildi.

12 yaş ve üzeri kayıt yaptırabilecek
AA'nın aktardığı bilgilere göre, bu yıl hac ibadeti için 12 ve üzeri yaştaki Müslümanların kayıt yaptırabileceği belirtilirken, önceliğin hac için ilk kez kayıt yaptıracaklara verileceği, kontenjan kalması halinde daha önce hac yapmış kişilerin başvurularının da kabul edilebileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca kayıt yaptıracak tüm adaylardan Kovid-19 ve mevsimlik grip aşılarını tamamlamalarının talep edileceği hatırlatıldı.

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