  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Suudi Arabistan'dan yasak kararı
Sağlık

Suudi Arabistan'dan yasak kararı

Suudi Arabistan, Kovid-19 önlemleri kapsamında Ramazan ayında camilerde iftar ve sahur yemenin yanı sıra itikafa girmenin yasaklandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-06 21:25:00 -
Suudi Arabistan'dan yasak kararı

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Ramazan ayında camilerde iftar ve sahur yemenin yanı sıra itikafa girmenin yasaklandığını duyurdu.

İslami İşler Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, salgın nedeniyle Ramazan ayı boyunca cami ve mescitlerde alınan önlemlere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Tüm cami ve mescitlerde iftar ve sahur yenilmesinin yanı sıra itikafa girilmesi yasaklanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Ramazan Bayramı için bayram namazı kılınan ibadet mekanlarının artırılacağı belirtilen açıklamada, Cuma namazı kılınan cami ve mescitlerin bu kapsamda değerlendirileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, cami ve mescitlerde teravih ve gece namazlarının kılınmasına ilişkin esasların daha sonra duyurulacağı bilgisine yer verildi.

Yaklaşık 34 milyon nüfusa sahip Suudi Arabistan'da son verilere göre virüs kaynaklı can kaybı 6 bin 704'e, vaka sayısı da 393 bin 377'ye yükselirken, iyileşen hasta sayısı ise 380 bin 305'e ulaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savaşın çanları çalarken Putin’e büyük şok! 'Biz yokuz' diyerek masadan kalktılar
Dünya

Savaşın çanları çalarken Putin’e büyük şok! 'Biz yokuz' diyerek masadan kalktılar

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleksiy Reznikov, Donbas'ta yaşanan krizin ardından müzakere masasına oturmayacaklarını duyurdu.
CHP zihniyetinin başörtüsü üzerinden ajans işi tiyatrosu komedi filmlerini aratmadı!
Gündem

CHP zihniyetinin başörtüsü üzerinden ajans işi tiyatrosu komedi filmlerini aratmadı!

CHP'nin komedi filmlerini aratmayan ajans işi tiyatrosuna bir yenisi daha eklendi. Müslümanlara kan kusturan kötü bir tarihe sahip CHP zihni..
Uçak kazasından sağ kurtuldu! Hayatta kalabilmek için arkadaşlarını yedi
Dünya

Uçak kazasından sağ kurtuldu! Hayatta kalabilmek için arkadaşlarını yedi

49 yıl önce Şili'den Arjantin'e giderken And Dağları'nda uçak kazası geçiren Jose 'Coche' Luis Inciarte isimli kişi yaşadıklarını anlattı. I..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay