  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Rusya'dan Türkiye'deki Ruslarla ilgili flaş karar! Putin imzaladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Narkogüç Operasyonu'nu gerçekleştiren kahraman polisleri tebrik etti: Toplumu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz

Hey geri zekalı! O gün geldiğinde adın tarih sayfalarına 'hain' olarak geçecek

Rusya duyurdu: Türkiye'de 1900 dolara satılıyor, Rus vatandaşlarımız kapış kapış almaya başladı

Bu tam bir kahpelik! Pislik çukuru müptezeller ortalıkta cirit atıyor! Müptezeli tarihçiden, şaklabanı hocadan, etki ajanı yavşağı akademisyenden ayırmak şart

İslami Cihad ve Hamas'tan alçak iftiralara cevap

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar: Filistinli sivillerin öldürülmesi dehşet verici

Ha bu da o alçaklara kapak olsun! Hilal Kaplan, “Devran elbette dönecek” diyerek rest çekti

İsrail kanalından akılalmaz iddia! 'Türkiye'den satın aldık' diyerek ortalığı karıştırmaya başladılar

Minareyi çalan kılıfını uydururmuş! İsrail işlediği katliamı İslami Cihat’ın üzerine attı Bu suçun bedelini ödeyeceksin İsrail
Dünya Suudi Arabistan'dan vatandaşlarına Lübnan çağrısı
Dünya

Suudi Arabistan'dan vatandaşlarına Lübnan çağrısı

Yeniakit Publisher
2023-10-18 21:10:00 -
Suudi Arabistan'dan vatandaşlarına Lübnan çağrısı

Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçiliği, bölgedeki son gelişmelerin ardından vatandaşlarına derhal Lübnan'ı terk etmeleri çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçiliği, vatandaşlarına Lübnan'ı terk etmeleri çağrısında bulundu

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar sürerken, Lübnan'dan İsrail topraklarına aralıklarla saldırılar devam ediyor. Suudi Arabistan'ın Beyrut Büyükelçiliği, bölgedeki son gelişmelerin ardından vatandaşlarına derhal Lübnan'ı terk etmeleri çağrısında bulunarak, Lübnan'a seyahat uyarısı yayınladı.

Büyükelçilik ayrıca, Lübnan'daki vatandaşlarına dikkatli olmaya ve toplantı veya gösterilerin yapıldığı yerlerden uzak durmalarını istedi.

Kaynak: İHA

Türkiye'ye Türk halıcılardan tam 9 ayda 1 milyar 957 milyon dolarlık ihracat! Listede ABD, Suudi Arabistan da var
Türkiye'ye Türk halıcılardan tam 9 ayda 1 milyar 957 milyon dolarlık ihracat! Listede ABD, Suudi Arabistan da var

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye'ye Türk halıcılardan tam 9 ayda 1 milyar 957 milyon dolarlık ihracat! Listede ABD, Suudi Arabistan da var

Suudi Arabistan Filistinli Müslümanlar için harekete geçti(!) Nihayet kınadılar
Suudi Arabistan Filistinli Müslümanlar için harekete geçti(!) Nihayet kınadılar

Dünya

Suudi Arabistan Filistinli Müslümanlar için harekete geçti(!) Nihayet kınadılar

Suudi Arabistan'dan flaş İsrail kararı!
Suudi Arabistan'dan flaş İsrail kararı!

Dünya

Suudi Arabistan'dan flaş İsrail kararı!

TFF'den heyecanlandıran Suudi Arabistan hamlesi
TFF'den heyecanlandıran Suudi Arabistan hamlesi

Spor

TFF'den heyecanlandıran Suudi Arabistan hamlesi

Çin ve Suudi Arabistan'dan Gazze açıklaması
Çin ve Suudi Arabistan'dan Gazze açıklaması

Dünya

Çin ve Suudi Arabistan'dan Gazze açıklaması

BAE ülkesi 1. sırada! Forbes açıkladı: Liderleri Listesi'nde tamamını solladı, Suudi Arabistan 2.! Bu hiç beklenmiyordu
BAE ülkesi 1. sırada! Forbes açıkladı: Liderleri Listesi'nde tamamını solladı, Suudi Arabistan 2.! Bu hiç beklenmiyordu

Dünya

BAE ülkesi 1. sırada! Forbes açıkladı: Liderleri Listesi'nde tamamını solladı, Suudi Arabistan 2.! Bu hiç beklenmiyordu

Suudi Arabistan'dan son dakika Türkiye kararı! Bundan sonra artık 5 dakika sürecek
Suudi Arabistan'dan son dakika Türkiye kararı! Bundan sonra artık 5 dakika sürecek

Ekonomi

Suudi Arabistan'dan son dakika Türkiye kararı! Bundan sonra artık 5 dakika sürecek

Suudi Arabistan ile anlaşma sağlandı: Umre, hac ve diğer seyahatlerde elektronik vize! Bundan sonra böyle olacak
Suudi Arabistan ile anlaşma sağlandı: Umre, hac ve diğer seyahatlerde elektronik vize! Bundan sonra böyle olacak

Ekonomi

Suudi Arabistan ile anlaşma sağlandı: Umre, hac ve diğer seyahatlerde elektronik vize! Bundan sonra böyle olacak

Mısır ve Suudi Arabistan'dan skandal Filistin adımı! Emekli tuğgeneral göz göre göre gelen tehlikeyi açıkladı
Mısır ve Suudi Arabistan'dan skandal Filistin adımı! Emekli tuğgeneral göz göre göre gelen tehlikeyi açıkladı

Gündem

Mısır ve Suudi Arabistan'dan skandal Filistin adımı! Emekli tuğgeneral göz göre göre gelen tehlikeyi açıkladı

Suudi Arabistan'dan adım: zorunlu göçüne sert tepki! ABD, Fransa ve Türkiye ile görüşülüyor! Barış çağrısı
Suudi Arabistan'dan adım: zorunlu göçüne sert tepki! ABD, Fransa ve Türkiye ile görüşülüyor! Barış çağrısı

Dünya

Suudi Arabistan'dan adım: zorunlu göçüne sert tepki! ABD, Fransa ve Türkiye ile görüşülüyor! Barış çağrısı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23