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Suudi Arabistan'dan umreye ek vergi

Suudi Arabistani 2020 yılında ülkeye yapılacak ziyaretler için vize alan vatandaşlardan kişi başı yaklaşık 450 TL (300 SAR) alınmasına karar verdi.

13 Eylül 2019 Cuma 13:04
Suudi Arabistan'dan umreye ek vergi

Suudi Arabistan Hac Bakanlığı, 2020’de umre dahil tüm ziyaretler için vize alan vatandaşlarla ilgili yeni karar aldı.

Suudi Arabistan Hac Bakanlığı’nın aldığı karara göre daha önce 3 yıl içerisinde birden fazla kutsal topraklara seyahat etmek isteyenlerden alınan yaklaşık bin 300 TL (2000 SAR) bundan sonra alınmayacak.

Ancak yeni umre döneminden başlayarak kutsal toprakları ziyaret edecek herkesten kişi başı yaklaşık 450 TL (300 SAR) ek vergi alınacak.

 

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 13:04
  1. Suudi Arabistan Hac Bakanlığı
  2. Suudi Arabistan

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