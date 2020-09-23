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Dünya Suudi Arabistan'dan umre kararı! Tarih belli oldu
Dünya

Suudi Arabistan'dan umre kararı! Tarih belli oldu

Suudi Arabistan korona virüs önlemleri kapsamında yaklaşık 6 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini kademeli olarak 4 Ekim Pazar gününden itibaren başlatacak.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 00:45:00 -
Suudi Arabistan'dan umre kararı! Tarih belli oldu

Suudi Arabistan, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında alınan önlemler kapsamında yaklaşık 6 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini kademeli olarak 4 Ekim Pazar gününden itibaren başlatacağını duyurdu. Umre ziyaretlerinde 4 aşamalı planın uygulanacağı belirtildi. İlk aşamada Suudi Arabistan'da yaşayanlara (günde yaklaşık 6 bin kişiye) izin verileceği belirtildi.

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