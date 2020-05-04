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Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye 143 Türk vatandaşı getirildi

Suudi Arabistan'dan Van'a getirilen 143 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina için öğrenci yurduna yerleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 15:26:00 -
Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye 143 Türk vatandaşı getirildi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye getirilmesine devam ediliyor...

Suudi Arabistan'da Van'a getirilen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 143 Türk vatandaşını taşıyan uçak, bugün Ferit Melen Havalimanı'na indi.

Sağlık kontrolleri tamamlandı

Sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirilen vatandaşlar, büyükşehir belediyesine ait halk otobüsleriyle Tuşba ilçesindeki Süleyman Şah Öğrenci Yurdu’na götürüldü.

14 gün gözetim altında tutulacaklar

Yurda yerleştirilen vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantinada kalacak.

Öte yandan, getirilen vatandaşlar, yetkililere teşekkür edip, Suudi Arabistan'da çok sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Yolculuğun iyi geçtiğini belirten vatandaşlar, ramazanı ülkelerinde geçirecekleri için mutlu olduklarını belirtti.

 

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