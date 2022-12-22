Suudi Arabistan'dan Türkiye için 1 trilyon dolar duyurusu! Az önce açıkladılar

Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih, 'Türkiye'nin imalat alanında gerçekleştirdiği çalışmalardan etkileniyoruz. Avrupa'daki kilit pazarlara coğrafi yakınlığı ve ticaret yolları üzerinde sofistike bir imalat ve ticaret merkezi olarak kendini konumlandırması önem arz ediyor.' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ev sahipliğinde, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonuyla Türkiye-Suudi Arabistan İş ve Yatırım Forumu gerçekleştirildi.

Forumun açılışında konuşan Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih, son ziyaretinden bu yana 3 yıl geçtiğini, İstanbul'a geldiğinden itibaren Türkiye'de gerçekleşen gelişmelerden etkilendiğini belirtti.

İstanbul'u küresel bir merkez haline getiren yeni havalimanının turizm ve iş dünyası açısından önemli olduğunu aktaran Falih, "Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerinden yatırımcıların İstanbul'a gelmekten, vakit geçirmekten keyif aldığını biliyoruz." diye konuştu.

Falih, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın bölgenin iki en büyük ekonomisini temsil ettiğini vurgulayarak, "İki ülke büyüyen ve gelişen yatırım bağlarını geliştiriyor. Bizler Türk şirketlerinin yaptığı yatırım ve katkılardan çok büyük memnuniyet duyuyoruz. Son yıllarda birçok yüklenici Suudi Arabistan'daki altyapıyı inşa etmeye katkıda bulundu." şeklinde konuştu.

İki ülke liderinin kardeşlik duygusunun pekişmesine ziyaretlerde şahit olduklarını anlatan Falih, iki büyük milletin arasındaki toplantıların uzun süreli ortaklığın temellerini pekiştirmiş olduğunu söyledi.

"Kaybedilen vakit ile alakalı bir telafiye gitmeliyiz"

Falih, bugünkü forumun ileriye dönük yol haritasının oluşturulmasında önem arz edeceğini aktararak, "Kaybedilen vakit ile alakalı bir telafiye gitmeliyiz. Kovid sonrasında bizler buradaki müşterek faaliyetlerimizi iyileştirme ve hızlandırma noktasında bir teşvik hissediyoruz." dedi.

İleriye dönük ortaklık yapılacak alanlara değinen Falih, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin imalat alanında gerçekleştirdiği çalışmalardan etkileniyoruz. Avrupa'daki kilit pazarlara coğrafi yakınlığı ve ticaret yolları üzerinde sofistike bir imalat ve ticaret merkezi olarak kendini konumlandırması önem arz ediyor. Suudi Arabistan da altyapı yatırımlar yaparak 3 kıtanın kesişim noktasında küresel enerji zincirlerinden istifade etmeye çalışıyor. Bu güçlü yanlarımızdan istifade ederek, enerji, teknoloji ve sermaye alanlarında iş birliğine giderek ekonomik dayanıklılığımızı pekiştirebiliriz, aynı zamanda uluslararası partnerlerimizle Türkiye'nin önemli katkılarıyla bunu güçlendirebiliriz."

Falih, otomotiv, maden çalışmaları, havacılık ürünleri, savunma sanayisi alanlarında çeşitli ihtiyaçları ve fırsatları gözlemlediklerini vurguladı.

İki ülkenin inşaat sektöründeki faaliyetlerine vurgu yapan Falih, "Suudi Arabistan'ın inşaat sektörü de benzeri görülmemiş fırsatları Türkiye'den dostlarımıza sunuyor. 1 trilyon doların üzerinde proje geliştirme şimdi ile 2030 yılları arasında planlanıyor. Bu da tabii ki Körfez ülkelerindeki inşaat sektörünün yarısından fazlasını temsil ediyor. İleriye dönük olarak sürdürülebilir şehir örneği bağlamında çok büyük bir potansiyel var. Türkiye'den de katılım görmek istiyoruz. Sadece inşaat değil, aynı zamanda teknoloji, inovasyon alanlarında da bunu bekliyoruz." diye konuştu.

Falih, turizm sektöründe Suudi Arabistan olarak otelcilik ve turizm alanında ilerlemek istediklerini, yeni partnerler aradıklarını belirterek, 100 milyon ziyaretçi hedefine ulaşmak istediklerini dile getirdi.

Dünya çapında sağlık, refah destinasyonu olmak istediklerini aktaran Falih, Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın ilaç piyasasında genişleme alanlarının bulunduğunu söyledi.

Falih, iki tarafın da yatırımlar konusunda cesur olması gerektiğinin altını çizerek yatırımların önünü açmak için ellerinden geleni yapacaklarını aktardı.