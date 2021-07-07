Suudi Arabistan'dan sürpriz ABD ziyareti

ABD, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan konsolosluğunda katledilmesinden sonra ilk kez Riyad yönetiminden en üst düzey ziyaretçiyi ağırladı.

Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Selman, başkent Washington’a kamuoyuna duyurulmayan bir ziyaret gerçekleştirdi.

Halid bin Selman aynı zamanda Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın da kardeşi.

Suudi gazeteci Kaşıkçı’nın ölümü de gündemdeydi

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, Halid bin Selman’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ve Savunma ve Dışişleri Bakanlıklarından yetkililer ile görüştüğünü söyledi.

Beyaz Saray görüşmede iki ülke arasında uzun süredir var olan ortaklık, bölgesel güvenlik ve Suudi Arabistan'ın topraklarını korumasına yardım taahhüdünün ele alındığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından ismi açıklanmayan kaynaklar, görüşmede Suudi gazeteci Kaşıkçı’nın ölümünün de gündeme geldiğini söyledi ancak ayrıntı vermedi.

Basından uzak gerçekleşen görüşmelerde Yemen, askeri kontratlar ve İran'la nükleer müzakerelerin de konuşulduğu vurgulandı.

Kaşıkçı cinayetinden Selman sorumlu tutulmuştu

Amerika Birleşik Devletleri, Kaşıkçı cinayeti raporunu yayımlamıştı. Raporda, Suudi Veliaht Prens Bin Selman cinayetten sorumlu tutulmuştu.

Rapora rağmen Biden yönetiminin Selman'a yaptırım kararı almayışı tepki çekiyor.