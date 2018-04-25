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Suudi Arabistan'dan Salah'a sürpriz hediye!

İngiliz ekibi Liverpool'da gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Mısırlı Müslüman oyuncu Muhammed Salah'a Suudi Arabistan, Mekke'de arsa hediye etmeye karar verdi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 19:42
Suudi Arabistan'dan Salah'a sürpriz hediye!

Kutsal Başkent Belediye Meclis Başkan Yardımcısı Fehd Ruki, Suudi Arabistan'ın yerel gazetesi Sabak'ta yer alan açıklamasında, Suudi Arabistan makamları, İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından verilen Premier Lig'de yılın oyuncusu ödülünü kazanan Mısırlı yıldız Muhammed Salah'a Mekke'de arsa hediye edilmesi kararı alındığını belirtti.

SALAH, ARSAYI İSTEDİĞİ GİBİ DEĞERLENDİREBİLİR

Arsa için Salah'ın taleplerine ve yasalara uygun olarak bazı seçeneklerin masada olduğunu ifade eden Ruki, "Salah'a Mekke'de harem bölgesi dışında bir arsa verilebilir ya da bu arsa onun adına vakfedilerek, buraya cami yapılması gibi buna benzer vakıf işleri için bağışlanabilir. Salah, bu arsanın mali değerinden istifade etmek isterse satılıp kendisine bedeli teslim edilebilir." dedi.

"DESTEK AMACI TAŞIYOR"

Hediyenin Muhammed Salah gibi öncü gençlere destek amacı taşıdığını kaydeden Ruki, "Hediye, İngiltere'de İslam'ın hoşgörü mesajını yayan iyi örneklerden biri olan Mısırlı yıldızın güzel ahlakını ve yüce değerlerini onurlandırmak adına verildi." ifadelerini kullandı.

PFA tarafından verilen Premier Lig'de yılın oyuncusu ödülünü kazanan Salah, bu ödülü alan ilk Mısırlı, 2015-2016 yılı ödülünü kazanan Cezayirli yıldız Riyad Mahrez'den sonra ise ikinci Arap ve Afrikalı oyuncu oldu.

DÜNYA BASININDA GÜNDEM OLDU

Dün oynanan ve Liverpool'un Roma'yı 5-2 mağlup ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçındaki üstün performansıyla Salah, dünya basınında gündeme oturdu.

Liverpool'un sezon öncesinde Roma'dan renklerine bağladığı 25 yaşındaki Salah, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan itibaren attığı 10 golle takımının başarısına büyük katkıda bulunurken, İngiliz ekibinde tek sezonda Avrupa kulvarında 10 gole ulaşan ilk futbolcu olduğu kaydedildi.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 19:42
  1. Suudi Arabistan
  2. Muhammed Salah
  3. Liverpool
  4. İngiltere
  5. Arabistan
  6. Avrupa
  7. Mekke
  8. Roma

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