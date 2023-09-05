  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Asya basını ABD'yi sarsacak gelişmeyi dünyaya duyurdu: F-35 alamayan ülkeler Türkiye'nin kapısını çalacak

Erdoğan böyle eleştirdi! Sen kaç tane masa kurarsan kur, senden bir şey olmaz

O ilimizde hayat felç oldu! Feci görüntüler

Erdoğan: Arap Aşiretlerinin PKK'ya karşı tavrı milli ve yerlidir

Dink davası sanığı firari eski emniyet müdürü 3 ay önce yakalanmış

Siz buna mı takıldınız köftehorlar? Vay fırıldak bit yavruları vay

Türkiye'nin yeni silahına 1 milyar dolarlık teklif! Israrla almak istiyorlar, teklif Türk yetkilileri bile şaşırttı

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu: Şehit oldu

Suudi Arabistan'dan flaş Türkiye kararı! Bunu yaptıklarını açıkladılar

Finlandiya başbakanının iğrenç görüntüleri internete düştü İşte batı medeniyeti
Ekonomi Suudi Arabistan'dan petrol kararı
Ekonomi

Suudi Arabistan'dan petrol kararı

Yeniakit Publisher
2023-09-05 17:20:00 -
Suudi Arabistan'dan petrol kararı

Suudi Arabistan, temmuz itibarıyla uyguladığı günlük 1 milyon varil gönüllü petrol üretimi kesintisini yıl sonuna kadar devam ettireceğini duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın Enerji Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberde, yıl sonuna kadar yapılacak kesintilerle birlikte ülkede günlük petrol üretiminin 9 milyon varile düşeceği belirtildi.

Böylece Suudi Arabistan'ın Aralık 2024'e kadar günlük 500 bin varil azaltma kararına ek olarak aldığı 1 milyon varillik kesintiyle toplam miktar 1,5 milyon varile yükseldi.

Kesintiyle petrol piyasalarındaki istikrarın korunmasının hedeflendiği ve kesinti miktarının aylık olarak revize edileceği kaydedildi.

Öte yandan, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da yıl sonuna kadar petrol ihracatını gönüllü olarak günlük 300 bin varil azaltacağını açıkladı.

OPEC+ grubu geçen yıl ekimde günlük 2 milyon varil üretim kesintisi yapacağını duyurmuş, mayıs itibarıyla da günlük yaklaşık 1,6 milyon varil ilave kesinti yapma kararı almıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Brent petrolün varil fiyatı 90 doları aştı

Rusya ve Suudi Arabistan'ın petrol üretim ve ihracatındaki kesintileri uzatma kararının ardından, Brent türü ham petrolün varil fiyatı, dünkü kapanışa göre yüzde 1,77 artışla 90,58 dolara kadar yükseldi. Böylece, Brent petrolün varil fiyatı geçen yıl kasım ayından bu yana en yüksek seviyeyi görmüş oldu.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da yüzde 8,76 yükselişle 87,48 doları gördü.

Putin, Erdoğan'a ‘harço’ ve ‘kuş sütü’ ikram etti" target="_blank">
Putin, Erdoğan'a ‘harço’ ve ‘kuş sütü’ ikram etti
Putin, Erdoğan'a ‘harço’ ve ‘kuş sütü’ ikram etti

Siyaset

Putin, Erdoğan'a ‘harço’ ve ‘kuş sütü’ ikram etti

Aile katliamından kahreden haber! Ölü sayısı yükseldi
Aile katliamından kahreden haber! Ölü sayısı yükseldi

Gündem

Aile katliamından kahreden haber! Ölü sayısı yükseldi

Rusya'dan dönen Erdoğan'dan doğalgaz bombası
Rusya'dan dönen Erdoğan'dan doğalgaz bombası

Gündem

Rusya'dan dönen Erdoğan'dan doğalgaz bombası

'Orada gaz ve petrol var' diyerek Türkiye'ye çağrı yaptılar! Uzaydan çekilen fotoğraflarla belgelenebilir
'Orada gaz ve petrol var' diyerek Türkiye'ye çağrı yaptılar! Uzaydan çekilen fotoğraflarla belgelenebilir

Ekonomi

'Orada gaz ve petrol var' diyerek Türkiye'ye çağrı yaptılar! Uzaydan çekilen fotoğraflarla belgelenebilir

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23