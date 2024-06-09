Suudi Arabistan’dan milyon dolarlık kaynak! O ilimizde yeni plan devreye sokuldu! Uçuş planı ne? Uraloğlu paylaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Trabzon’da yaptığı incelemeler sırasında Trabzon Havalimanı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, yaz sezonunda Suudi Arabistan’dan Trabzon’a 817 uçuşun planlandığını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Trabzon’da yaptığı incelemeler sırasında Trabzon Havalimanı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, yaz sezonunda Suudi Arabistan’dan Trabzon’a 817 uçuşun planlandığını belirtti.

Trabzon Havalimanı Yoğunluğu Artırıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Trabzon Havalimanı’nın ülkemizin en yoğun havalimanlarından biri olduğunu ifade etti. Bakan, “Mevcut havalimanımız 2023 yılında iç ve dış hatlarda yaklaşık 3,5 milyon yolcuya hizmet sunarak ülkemiz havalimanları arasında 9. sırada yer aldı” dedi.

Geniş Uçuş Ağı

Bakan Uraloğlu, Trabzon Havalimanı’nın 19 farklı şirketle 11 ülkede 20 farklı noktaya dış hatlardan, 4 farklı şirketle 8 farklı lokasyona da iç hatlardan ulaşım sağladığını belirtti. Ayrıca, Trabzon ve Suudi Arabistan arasında direkt uçuşların başladığını duyurdu. Yaz dönemi boyunca Trabzon’dan direkt uçuşlarla hem Cidde’ye hem de Riyad’a seyahatin mümkün olduğunu söyledi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

2024 Yılı Uçuş Planları

Uraloğlu, 2024 yılı yaz sezonunda Trabzon’dan Suudi Arabistan’a Türk Hava Yolları, Flynas ve Flyadeal şirketleri tarafından toplam 817 adet uçuş planlandığını açıkladı. Bu uçuşlar ile Trabzon’un turizmi ve ekonomisinin gelişeceğini ve hac ibadeti ile umre seyahatlerini gerçekleştirecek vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlanacağını vurguladı. Ayrıca, Türk Hava Yolları’nın Mayıs ayında 4 adet Hac seferi gerçekleştirdiğini de ekledi.

Trabzon Havalimanı’nın artan uçuş sayısı ve genişleyen ulaşım ağı ile bölgenin önemli bir havacılık merkezi olmaya devam edeceği belirtildi.