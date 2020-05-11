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Suudi Arabistan'dan Malatya'ya getirilen vatandaşlar müzikle moral buldu

Yeniakit Publisher
2020-05-11 13:08:15 -
Suudi Arabistan'dan Malatya'ya getirilen vatandaşlar müzikle moral buldu

MALATYA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan'dan getirilerek Malatya'da karantinaya alınan vatandaşlara, şarkılarla moral verildi.

Suudi Arabistan'tan getirilen 169 Türk vatandaşının, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Battalgazi Öğrenci Yurdundaki karantina süreci devam ediyor.

Malatya Valiliği koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile AFAD tarafından ihtiyaçları karşılanan vatandaşlar, yurt bahçesinde çalınan çeşitli şarkılara odalarından eşlik etti.

Vatandaşlar, müzik eşliğinde keyifli zaman geçirerek moral buldu.

Bu arada yurtta kalan bazı kişiler de yanlarında getirdikleri müzik aletleriyle mini konser verdi.

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