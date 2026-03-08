  • İSTANBUL
Suudi Arabistan’dan açıklama geldi! 4 İHA imha edildi

Suudi Arabistan, hava sahasına giren 4 insansız hava aracının (İHA) düşürülerek imha edildiğini duyurdu.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasına giren 4 insansız hava aracının imha edildiğini açıkladı. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğusuna 2 İHA'nın tespit edildiği belirtildi.

 

Açıklamada, söz konusu İHA'ların Rubülhali Çölü'ndeki Şeybe Petrol Sahası'na doğru ilerlediği sırada imha edildiği ifade edildi.

 

Başkent Riyad'ın kuzeyinde de İHA'larla saldırı girişiminin olduğu aktarılan açıklamada, Riyad'ın kuzeyini hedef almaya çalışan 2 İHA'nın da imha edildiği kaydedildi.

 

Savunma Bakanlığı ayrıca, son günlerde Suudi Arabistan hava sahasına giren İHA'ların düşürülerek imha edildiğine dair görüntüleri de paylaştı.

