Bütün testleri kendimiz yapıyoruz Yerli sistemle yüzde 50 kazanç
Türkiye'de demir yolu sektöründe uzun yıllar yurt dışına bağımlı yürütülen demir yolu araçlarının tip testleri ve tasarım süreçleri, yerli mühendislik altyapısıyla Türkiye'de yarı maliyetine gerçekleştiriliyor, sistem Avrupa'ya da ihraç ediliyor. Türk girişimci Suat Sayım, AA muhabirine 2011 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarına (TCDD) imalat yapan özel firmada demir yolu sektöründe tasarımcı olarak çalışmaya başladığını söyledi. 2018 yılında sektörün ihtiyaçlarını baz alarak kendi şirketini kurmaya karar verdiğini ifade eden Sayım, yük vagonlarına yönelik yerli tasarım, analiz ve test hizmetlerinin Türkiye'de yapılmasının önünü açtıklarını belirtti.