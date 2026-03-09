Bütün testleri kendimiz yapıyoruz Yerli sistemle yüzde 50 kazanç

"Bunu şöyle düşünebilirsiniz, şu anki yurt dışındaki test merkezlerinden bir test talebinde bulunduğunuz zaman siz, onların test takvimine uymak zorundasınız. Burada genellikle sizi 8-10 ay sonrasına ötelerler ve maliyetleri de çok yüksek. Zaman olarak uzun sürmesi ve maliyetlerin yüksek olması, sizin ürettiğiniz ürünün gerek yerli markette gerek yurt dışı markette sattığınız zaman vagonların maliyetlerinin içerisine bu maliyetleri katmanız lazım. Bundan dolayı da bu, sizin birim fiyatınızın artması demek oluyor ama biz hem süreci kısalttığımız hem de test maliyetlerini büyük kısımda düşürdüğümüz için yerli üreticinin veya Devlet Demiryollarının ellerini güçlendiriyoruz. Bu sayede de son 4 yılda özellikle yerli bir özel yük vagonu üreticisinin satışlarını yüzde 400 artırdık."