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Dünya Suudi Arabistan'dan gökkuşağı renkli oyuncak kararı
Dünya

Suudi Arabistan'dan gökkuşağı renkli oyuncak kararı

Yetkililer başkent Riyad’da mağazalardan gökkuşağı renkleri barındıran oyuncakları, kırtasiye ürünlerini, giysileri toplatma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-17 03:27:00 -
Suudi Arabistan'dan gökkuşağı renkli oyuncak kararı

Suudi Arabistan’da yetkililer “eşcinsellikle mücadele” başlığı altında başkent Riyad’da LGBTİ+ sembolü olan gökkuşağı renkli oyuncakları ve giysileri toplatmaya başladı.

The Guardian’da yer alan habere göre, yetkililer başkent Riyad’da mağazalardan gökkuşağı renkleri barındıran oyuncakları, kırtasiye ürünlerini, giysileri toplatmaya başladı.

Ticaret Bakanlığı’ndan bir yetkili, kararla ilgili yaptığı açıklamada gökkuşağı renkli ürünler için “İslam inancıyla ve toplum ahlakıyla ters düşen, genç nesli hedef alarak eşcinsel renklerini teşvik eden” ifadelerini kullandı.

Nisan ayında Suudi Arabistan, Disney’den ülkede yayınlanacak içeriklerde “LGBTİ+ sahnelerini kesmesini” talep etmişti. Disney, talebi reddetmişti.

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