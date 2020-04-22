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Suudi Arabistan'dan getirilen 160 kişi Hatay'da karantinaya alındı

2020-04-22 23:00:51 -
Suudi Arabistan'dan getirilen 160 kişi Hatay'da karantinaya alındı

HATAY (AA) - Suudi Arabistan'dan getirilen 160 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada tutulacakları Hatay'ın İskenderun ilçesindeki öğrenci yurduna yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye çalışmaları kapsamında Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Hatay Havalimanı'na getirilen 160 kişi, Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan dezenfeksiyon ve sağlık kontrollerinin ardından polis eşliğindeki otobüslerle gözetim altında tutulacakları yurda götürüldü.

Yurtta tek kişilik odalara yerleştirilen vatandaşlar, 14 gün karantinada tutulacak.

Bu arada, polis ekipleri de binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı.

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