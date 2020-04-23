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Suudi Arabistan'dan gelen 189 kişi, Uşak'ta karantinaya alındı

2020-04-23 20:08:30 -
Suudi Arabistan'dan gelen 189 kişi, Uşak'ta karantinaya alındı

UŞAK (AA) - Suudi Arabistan'dan getirilen 189 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina sürecini geçirecekleri Uşak'taki Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurduna yerleştirildi.

Uşak Havalimanı'na inen uçaktaki 189 yolcu, ateşleri ölçüldükten sonra otobüslerle Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Latife Hanım Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdu'na götürüldü.

Yurda gelişlerinde yolculara Türk bayrakları dağıtıldı. Yurdun önünde İstiklal Marşı okundu.

Yetkililer, süreçle ilgili bilgi verdikten sonra gelenler, kalacakları odalara yerleştirildi.

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