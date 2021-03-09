  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Suudi Arabistan'dan flaş Katar hamlesi! Dikkat çeken mesaj
Dünya

Suudi Arabistan'dan flaş Katar hamlesi! Dikkat çeken mesaj

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'den ikili ilişkileri güçlendirmeye ilişkin bir mesaj aldığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 09:14:00 - 2021-03-09 09:17:35
Suudi Arabistan'dan flaş Katar hamlesi! Dikkat çeken mesaj

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Al Sani, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud'u başkent Doha'daki Emirlik Divanı'nda kabul etti.

Görüşmede Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud, Katar Emiri Temim'e Suudi Arabistan Kralı Selman'ın mesajını iletti.

Mesajın iki ülkeyi birbirine bağlayan derin kardeşlik ilişkileri, bu ilişkileri destekleme ve güçlendirme yollarının yanı sıra bölgesel ve uluslararası konularla alakalı olduğu belirtildi.

Körfez krizi ve el-ula zirvesi

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar bu yılın başında sonuç vermişti.

Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde 5 Ocak'ta yapılan 41. KİK Zirvesi'nde Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiği ve ambargonun kaldırıldığı açıklanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar dikkat! Uzmanından yeni uyarı geldi
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Uzmanından yeni uyarı geldi

Bursa Kuyumcular Odası Başkanı İsa Altıkardeş, altın fiyatlarındaki dalgalanmalarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "İnsanlar altından vaz..
Gündem

"Meral Akşener'le aynı safta yer aldı, Şevket Kazan!"

Yeni Akit Youtube kanalında değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Fatih Uğurlu, eski bakanlardan Şevket Kazan'ın vefatının birinci yılında Şev..
Altın yatakları keşfi izdihama neden oldu! Elleriyle altın topladılar
Dünya

Altın yatakları keşfi izdihama neden oldu! Elleriyle altın topladılar

Kongo'da altın yatakları keşfini duyan Kongolu köylüler altın toplamak için bölgeye akın etti. Elleriyle ve kürekle altını çıkarmaya alışan ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay