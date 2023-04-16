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Dünya Suudi Arabistan'dan flaş karar! "Askıya aldık" deyip az önce tüm dünyaya duyurdular
Dünya

Suudi Arabistan'dan flaş karar! "Askıya aldık" deyip az önce tüm dünyaya duyurdular

Yeniakit Publisher
2023-04-16 12:19:00 -
Suudi Arabistan'dan flaş karar! "Askıya aldık" deyip az önce tüm dünyaya duyurdular

Suudi Arabistan'a ait bir uçağın Hartum'da saldırıya uğraması nedeniyle Suudi Arabistan, uçuşları askıya aldığını duyurdu.

Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) arasındaki çatışmalar sürüyor. Suudi Arabistan, Sudan'ın başkenti Hartum'dan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a hareket etmek üzere olan bir uçağa sabah saatlerinde ateş açılmasının ardından uçuşları askıya aldığını duyurdu.

Havayollarından yapılan açıklamada, "Sudan'a giden ve Sudan'dan gelen tüm uçuşlar bir sonraki duyuruya kadar askıya alındı" denildi.

Açıklamada, ayrıca saldırı nedeniyle uçağın hareket edemediği, uçağın tüm mürettebatının Suudi Arabistan'ın Hartum Büyükelçiliği'ne sığındığı bildirildi.

 
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