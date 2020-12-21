Suudi Arabistan'dan flaş karar

Suudi Arabistan'ın 2012 yılında savunma harcamalarına ayırdığı bütçeyi azaltma kararı aldığı bildirildi.

Askeri gelişmeler ve savunma haberlerine dair raporlarıyla bilinen "Janes"den Charles Forrester'ın raporuna göre, 2021 yılında savunmaya ayrılan bütçe yüzde 3.8 azalmayla 175 milyar Suudi Arabistan Riyali (yaklaşık 46.6 milyar Amerikan doları) oldu.

Ülkenin savunma bütçesi 2018 yılından bu yana düzenli olarak azalıyor. 2018 yılında 200 milyar riyalin üzerinde olan bütçe yıllar içerisinde azalma trendi izledi.

Suudi yönetiminin bu yılki toplam bütçesi 990 milyar riyal olarak belirlenirken, savunma bütçesinin toplam bütçe içerisindeki oranı yaklaşık yüzde 17.7.

Savunma bütçesi Suudi Silahlı Kuvvetleri, Saray Muhafızları, savunma AR-GE kurumları, askeri eğitim ve geliştirme, askeri sağlık hizmetleri gibi alanlara aktarılacak.

Suudi Arabistan yaklaşık 5 yıldır Yemen'de Arap Yarımadası El Kaidesi'ne ve İran destekli Husilere karşı bir savaş yürütüyor. Ancak yüksek savunma bütçesine rağmen bu savaşlarda henüz kayda değer bir askeri başarı elde edebilmiş değil.

Kaynak: Mepa News