Suudi Arabistan'dan flaş çağrı: 2 yılda 1 yapalım

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, hem erkekler hem de kadınlar Dünya Kupası organizasyonunun 4 yılda 1 yerine 2 yılda 1 düzenlenmesi için FIFA'ya resmi teklifte bulundu.

FIFA, Dünya Kupası'nın her 2 yılda 1 oynanmasını tartışırken Suudi Arabsitan Futbol Federasyonu'ndan konuyla alakalı resmi teklif geldi.

Konunun, 211 üye federasyonun tümü yapılacak yıllık toplantıda görüşüleceği belirtilirken FIFA, turnuvanın 2 yılda 1 düzenlenmesinin fizibilite çalışmalarının da tartışılacağını açıkladı.

2 yılda 1 Dünya Kupası düzenleme fikri ilk kez 1999'da eski FIFA Başkanı Sepp Blatter tarafından gündeme getirilmişti. O tarihten yıllar sonra FIFA Başkan Yardımcısı Alejandro Dominquez de 2018'de bu fikri tekrar kamuoyuyla paylaşmıştı.

FIFA'nın son dönemdeki değişiklikleri

Turnuva süre aralığı konusunda şimdiye kadar hiçbir teklifin başarılı olmamasına rağmen FIFA, son yıllarda Dünya Kupası'na dair birçok değişiklik yaptı.

Bu değişikliklerden biri Katar'daki turnuvayla ilgili. 2022'deki turnuva, ülkede yaz aylarındaki aşırı sıcaklardan ötürü Kasım ve Aralık aylarında yapılacak. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika ortaklığında düzenlenecek olan 2026 Dünya Kupası'nda da takım sayısı değişikliğine gidildi. Turnuvaya katılan toplam takım sayısı, 16 ekibin daha eklenmesiyle 48'e çıkartıldı.