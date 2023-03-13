Suudi Arabistan'dan depremzedeler için yardım: Türkiye ve Suriye'ye yardım uçağını gönderdi! Müthiş hamle
Geçmişi karanlık mimarlarıyla Suudi Arabistan kültürel ve mimari tarihine ışık tutması, petrol devi olması ve diğer önemli sebeplerden mühim bir ülke sayılıyor. Yaptığı yardımlar ve yatırımlarla adından söz ettiren Arabistan deprem felaketinin yaşanmasının ardından yardımları yıldırım gibi sürdürüyor. Suudi Arabistan, Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenenler için 85 ton yardım taşıyan 15'inci uçağını da gönderdiğini duyurdu. Dünyaya yardım çağrısı yapmaları ve yardımları dünya çapında ses getirdi!
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen iki ülkedeki afetzedelere yardım taşıyan uçak, Gaziantep'e gitmek üzere başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Halid Havalimanından hareket etti.
Haberde, Kral Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın talimatları doğrultusunda oluşturulan insani yardım koridoru çerçevesinde gönderilen uçakta, bin adet çadır, 13 bin 329 parça giysi, 3 bin 600 battaniye ve 3 bin 600 uyku tulumunun da olduğu 85 tonu aşkın insani yardım malzemesinin taşındığı kaydedildi.
Kral Selman Yardım Merkezi Sözcüsü Samir el-Cıtayli, 25 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere gönderilen uçak sayısının 14'e yükseldiğini ve Suudi Arabistan'ın yardımlarının süreceğini söylemişti.