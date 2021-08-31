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Dünya Suudi Arabistan'dan cep telefonu kararı
Dünya

Suudi Arabistan'dan cep telefonu kararı

Okullarda cep telefonlarının kullanılmasını ve herhangi bir eğitim tesisinin fotoğrafının çekilmesini Suudi Arabistan Eğitim Bakanlığı, yasakladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-31 22:38:00 -
Suudi Arabistan'dan cep telefonu kararı

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberinde, Eğitim Bakanlığı'nın, okullarda cep telefonu kullanılmasını yasaklama kararı aldığı belirtildi.

Haberde, öğrencilerin sağlık ve benzeri durumlarından dolayı telefonun yanında bulunmasına ihtiyaç duyulan hallerin bu karardan muaf tutulduğu ve bu gibi durumlarda telefonun okul idaresinin yanında tutulacağı kaydedildi.

Haberde ayrıca, okullardaki öğretim görevlileri, öğrenciler ve velilerine eğitim kuruluşlarının fotoğrafını çekmelerinin yasak olduğuna dair bilgi verildiği aktarıldı.

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