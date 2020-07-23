Suudi Arabistan'dan alçaklık! "Türkiye'den almayın"

Konuyla ilgili olarak ismini vermek istemeyen bir ihracatçı, "Suudi yetkililer Dünya Ticaret Örgütü'nün yaptırımları nedeniyle bu politikayı resmen açıklayamıyorlar." dedi.

Dünya Ticaret Örgütü kurallarına göre, Türkiye, Suudi Arabistan'ın işlerine karşı haksız Suudi taktiklerini kanıtlayabilirse, kaydedilen zararlar için tazminat talep edebiliyor.

Türkiye ticaret bakanlığı istatistikleri, Türkiye'nin Suudi Arabistan'a yaptığı ihracatın Haziran ayında yıllık% 40 arttığını ve koronavirüs krizinin yüksekliğindeki düşüşün ardından yaklaşık 213 milyon dolara ulaştığını gösteriyor.

Suudi yetkililer, iki ülke arasındaki gerilimlerin bölgesel anlaşmazlıklar ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki cinayeti nedeniyle eşi görülmemiş seviyelere ulaştığı geçen yıldan bu yana açıkça Türkiye'ye karşı kampanya yürütüyor. Suudi Arabistan gizli olarak turizmden, ihracata bir çok alanda Türkiye'yi önlemeye çalışıyor.