Suudi Arabistan’dan Afganistan’a 30 milyon dolarlık insani yardım

Suudi Arabistan, Afganistan halkının acılarının hafifletilmesine katkıda bulunmak ve olası ekonomik çöküşün risklerini azaltmak amacıyla İslam Kalkınma Bankası çatısı altında İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ile koordineli olarak faaliyet gösteren ‘Afganistan İnsani Güven Fonu’nu desteklemek için 30 milyon dolarlık bir hibe yapılacağını açıkladı.

Hibeye yönelik anlaşma, bugün başkent Riyad’daki Kral Selman Yardım ve İnsani Çalışmalar Merkezi’nin (KSRelief) merkezinde düzenlenen törende imzalandı.

İmza törenine, Kraliyet Divanı Danışmanı ve KSRelief Genel Sekreteri Dr. Abdullah Rabia, İslam Kalkınma Bankası Başkanı Dr. Muhammed el-Casser, Kalkınma Fonu CEO’su Sultan el-Murşid, Suudi Arabistan’ın İİT Daimi Temsilcisi Dr. Salih es-Suhaybani, İİT Genel Sekreteri’nin Afganistan Özel Temsilcisi Tarık Bahit katıldı.

Bu hibe, Suudi Arabistan’ın yakın zamanda hava ve kara yardım köprüleriyle kardeş Afgan halkına sağladığı desteğin devamı niteliğinde.

Suudi Arabistan, son on yılda Afganistan’da insani yardım, sağlık, eğitim, su ve gıda güvenliğini içeren bir milyar riyali aşan bir dizi projeyi destekledi.