  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dışa bağımlılığa son: İşte Türkiye’nin kendi yazılım ve motoruyla ürettiği dev robotlar Fabrika KOSGEB desteğiyle güçlendi! Ağrı Dağı eteklerinde üretim atağı Bakan resmen açıkladı! Dünya Kupası nedeniyle okullar erken kapanacak Böylesi görülmedi: Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı! Piyasanın yarı fiyatına altın fırsatı Ekipler bu halde bulmuştu! Eski halinden eser yok! Ekonomiyi olumsuz etkileyen faktörü açıklayan Bakan Şimşek: Programımız değişmeyecek Bahar geldi diye sevinenler dikkat! Meteoroloji kötü haberi verdi! ABD'den Hürjet'e karşı acil kodlu hamle: İspanya'ya satışı duyunca hemen harekete geçtiler Tarihi mahalle sarıya büründü! Gümüşhane’de taşlar çiçek açtı
Yaşam
7
Yeniakit Publisher
Tarihi mahalle sarıya büründü! Gümüşhane’de taşlar çiçek açtı
IHA Giriş Tarihi:

Tarihi mahalle sarıya büründü! Gümüşhane’de taşlar çiçek açtı

Gümüşhane’nin tarihi Süleymaniye Mahallesi’nde baharla birlikte kayalıkların arasından çıkan sarı Draba çiçekleri görsel şölen sunuyor.

#1
Foto - Tarihi mahalle sarıya büründü! Gümüşhane’de taşlar çiçek açtı

Gümüşhane’nin eski yerleşim yeri Süleymaniye Mahallesi’nde baharın gelişiyle birlikte ilginç bir görüntü ortaya çıktı.

#2
Foto - Tarihi mahalle sarıya büründü! Gümüşhane’de taşlar çiçek açtı

Gümüşhane'nin kadim yerleşimi Süleymaniye Mahallesi, bugünlerde doğanın sıradışılığına tanıklık ediyor. Hiç toprak olmayan devasa kayalıkların göbeğinden fışkıran sarı Draba çiçekleri hem tarihi dokuyu süslüyor hem de görenlere taşın can bulmuş halini sunuyor.

#3
Foto - Tarihi mahalle sarıya büründü! Gümüşhane’de taşlar çiçek açtı

Gümüşhane´nin zengin tarihini barındıran ve "Eski Gümüşhane" olarak bilinen Süleymaniye Mahallesi, bahar aylarında eşine az rastlanır bir doğa olayına ev sahipliği yapıyor. Bölgedeki yalçın kayalıklar, yağışların bereketiyle birlikte sapsarı çiçeklerle bezendi. Bilimsel adı Draba olan, yöre halkının ise "Dolama" çiçeği dediği bu özel tür, sert ve topraksız kayaların içinden adeta bir sanat eseri gibi yükseliyor.

#4
Foto - Tarihi mahalle sarıya büründü! Gümüşhane’de taşlar çiçek açtı

Mahallenin yerlisi olan Olcay Lokman Özdamar, bu yıl çiçeklerin her zamankinden daha coşkulu açtığını belirterek bu görsel şöleni şu sözlerle anlattı: "Ben bu mahallede doğup büyüdüm. Eski Gümüşhane, tarihi bir yer olması sebebiyle zaten çok özeldir ancak bahar aylarında Draba dediğimiz bu çiçeklerle bambaşka bir kimliğe bürünür. Bu çiçek genellikle şu gördüğünüz sert taşların üzerinde, oyukların içinde yetişiyor. Sarı görüntüsüyle mahalleye inanılmaz bir renk katıyor."

#5
Foto - Tarihi mahalle sarıya büründü! Gümüşhane’de taşlar çiçek açtı

Çiçeğin en büyük özelliğinin toprak istemeden, doğrudan kaya yarıklarından çıkması olduğunu vurgulayan Özdamar, bu yılki yoğunluğun sebebini yağışlara bağlayarak, "Normalde her bahar açar ama bu sene yağmurların fazla olması dolayısıyla çok daha yoğun bir şekilde açtılar. Biz bile her gün görmemize rağmen bu kadarını ilk kez görüyoruz. Taşın tam göbeğinden, hiçbir toprak desteği almadan fışkırıyor. Gümüşhanemize gerçekten çok güzel bir görüntü sağlıyor" dedi.

#6
Foto - Tarihi mahalle sarıya büründü! Gümüşhane’de taşlar çiçek açtı

Draba (Dolama) Çiçeği Nedir? Dünya genelinde genellikle yüksek rakımlı, kayalık ve zorlu iklim koşullarında yetişen Draba çiçeği, dayanıklılığıyla biliniyor. Çok az miktarda mineralle yetinebilen bu bitki, köklerini kaya çatlaklarına salarak hayata tutunuyor. Gümüşhane'nin Süleymaniye Mahallesi'ndeki tarihi camiler, kiliseler ve eski konaklarla birleşen bu sarı çiçek örtüsü, hem fotoğraf tutkunları hem de doğaseverler için eşsiz bir manzara oluşturuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Balıklar değil ama dünya ürktü: SAHA’yı gezen Özel’den ‘kalorifer peteği’ne büyük övgü!
Siyaset

Balıklar değil ama dünya ürktü: SAHA’yı gezen Özel’den ‘kalorifer peteği’ne büyük övgü!

Fonladıkları medya organlarının, “Kalorifer peteğine benziyor” diyerek küçük düşürmeye çalıştığı yerli ve milli savaş uçağı KAAN hakkında ko..
Sıcak saatler! "İsrail askerlerini vurduk"
Dünya

Sıcak saatler! "İsrail askerlerini vurduk"

Hizbullah'tan yapılan açıklamada "Ateşkes ihlallerine karşılık Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerini ve araçlarını 13 kez hedef aldık" ifad..
CHP'nin telefonlarına cevap vermeyen Burcu Köksal Ak Parti Genel Merkezi'nde çıktı: Cumhurbaşkanı ile görüştü, çarşamba rozet takacak
Gündem

CHP'nin telefonlarına cevap vermeyen Burcu Köksal Ak Parti Genel Merkezi'nde çıktı: Cumhurbaşkanı ile görüştü, çarşamba rozet takacak

CHP’nin telefonlarına çıkmadığı için bugün muhtıra çekilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti Genel Merkezi’ne gittiği..
Bölgede tansiyon yükseliyor! Mısır savaş uçakları BAE'de
Dünya

Bölgede tansiyon yükseliyor! Mısır savaş uçakları BAE'de

Birleşik Arap Emirlikleri, ilk kez Mısır’a ait savaş uçaklarının ülke topraklarında konuşlandığını açıkladı. Gelişme, Abu Dabi’de bir araya ..
Böcek etkin pişmanlık için ifade verdi
Gündem

Böcek etkin pişmanlık için ifade verdi

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhit..
Gazeteci Erdem Atay: İmamoğlu’nun dalkavuğu İsmail! Operasyonun merkezinde sen vardın
Gündem

Gazeteci Erdem Atay: İmamoğlu’nun dalkavuğu İsmail! Operasyonun merkezinde sen vardın

Gazeteci Erdem Atay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarla gazeteci İsmail Saymaz’ı hedef aldı. Atay, İstanbul Büyükşehir Bele..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23