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Suudi Arabistan'dan ABD'ye Cemal Kaşıkçı cevabı! 'Daha büyük şekilde karşılık veririz'

Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamada ABD'nin Cemal Kaşıkçı konusunda atacağı adımlara aynı şekilde yanıt verileceği net bir şekilde belirtildi

14 Ekim 2018 Pazar 15:01
Suudi Arabistan'dan ABD'ye Cemal Kaşıkçı cevabı! 'Daha büyük şekilde karşılık veririz'

Suudi Arabistan, ABD Başkanı Donald Trump'ın kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili yaptığı açıklamalara yanıt verdi.

Riyad'dan yapılan açıklamada, Trump'ın 'tehditlerinin' reddedildiği belirtilirken, 'atılacak herhangi bir adıma daha büyük şekilde' yanıt verileceği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, NBC'ye verdiği röportajda Kaşıkçı'nın kaybolmasının arkasında Suudi yetkililerin olduğu kanıtlanırsa 'ciddi cezalar' verileceğini belirtmişti. Trump konuşmasında Suudi Arabistan'ın iddiaları kesin bir şekilde yalanladığını da vurgulamıştı.

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 15:01
  1. Suudi Arabistan
  2. ABD
  3. Cemal Kaşıkçı

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