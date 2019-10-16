0553 313 94 23

Suudi Arabistan'daki rezaletin aynısı BAE'de de yaşandı... Putin'in zor anları!

Suudi Arabistan'daki bando rezaletinin ardından, BAE ordu bandosu da Rus milli marşını çalamadı. Yaşananların ardından Putin'in sıkıldığı anlar kameralara yansıdı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 09:23

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, olaylı Suudi Arabistan ziyareti sonlandı. Suudi Arabistan'da resmi temaslarda bulunan Putin, buradan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geçti.

Marş skandalı

Putin ve Abu Dabi Kralı Muhammed bin Zayed al-Nahyan'nın yapacağı toplantı öncesi, milli marşlar çalındı. Ancak BAE bandosu, Rus marşını çalarken Suudi Arabistan korosu gibi detone oldu.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, dinlediği 'başarısız' Rus marşı denemeleri sonrası 'hayal kırıklığı' yüzüne vurdu.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 09:23
  1. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  2. Rus milli marşı

YORUM YAZ

  • TuranTuran36 dk önce
    Dünyanın en yeteneksiz veya kabiliyetsiz ülkeleri BAE ve Suudi Arabistandır.
  • Tr.Tr.53 dk önce
    Playback yapsınlar...Putin'e hak iblisin oğlu...
  • ahmetdmsahmetdms55 dk önce
    Bence bu şerefsizler (Suudi america ve BAE) kasıtlı olarak Rus milli marşını yanlış çaldılar. Amaçdış geçiremedikleri rusya ya ayar vermek olsun.Ama Putin bunu onlardan çıkaracak diyorum.Biz de göreceğiz.
  • Tata TongaTata Tonga56 dk önce
    şu lüks şu şatafak...
  • fahrifahri56 dk önce
    putin içinden d,yor sizin ... :)
  • hizipsavarhizipsavar58 dk önce
    süzme mal bu herifler.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Murat Kekilli'den millilerimize çağrı
  1. Murat Kekilli'den millilerimize çağrı
  2. Hüsnü Mübarek'ten 8 yıl sonra bir ilk!
  3. Bitlis'te tefeci operasyonu: 9 gözaltı
  4. Patent yarışması için geri sayım başladı
  5. Komandolardan Millilere mesaj!
  6. Karaman'da traktörün altında kalan..
  7. Örnek iş birliği
  8. Kritik gelişmeyi duyurdu: Suriye..
  9. Adana'da "torbacı" operasyonu: 8 gözaltı
  10. Köşeye sıkışan katil Esed rejimi..
  11. Ara eleman yetiştirmek için güç..
  12. Kırklarelili öğrencilerden yetkililere..
  13. Araç muayenesi nasıl yaptırılır? Araç..
  14. Konya'da uyuşturucu satıcılarına..
  15. Trump'ın yaptırım kararı aldığı Bakan..
  16. Aman dikkat... Robotlar da duygu..
  17. 20 ay cezaevinde kalmıştı! Fırat'ın..
  18. New York Belediye Başkanı'nın FETÖ..
  19. Saatten 53 milyon dolar kazandık
  20. PROMEXPO, bu yıl da rekor ziyaretçi..
  21. Entech-Geri Dönüşüm Çevre..
  22. 5G’ye doğru adım adım
  23. SAHA İstanbul’dan Milli Teknoloji..
  24. 'Barış Pınarı' anketi yapıldı! Yüzde..
  25. Güvenlik görevlisi alımı kamu | Adalet..
  26. Netenyahu bu kadar rahatsız olmadı!..
  27. Hedeflerimize ulaşana kadar..
  28. Batı imha ediyor Türkiye ihya ediyor
  29. ABD'deki Ortodoks Yahudilerden Barış..
  30. Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Skandal olay sonrası Türkiye açıklaması: Pişmanız!
Skandal olay sonrası Türkiye açıklaması: Pişmanız!
Rus basınından dikkat çeken harekat yorumu! "Görünen o ki Ankara..."
Rus basınından dikkat çeken harekat yorumu! "Görünen o ki Ankara..."
İYİ Parti'den skandal Bahçeli paylaşımı!
İYİ Parti'den skandal Bahçeli paylaşımı!
Cem Küçük’ten harekata sessiz kalan ünlülere sert tepki!
Cem Küçük’ten harekata sessiz kalan ünlülere sert tepki!
Adana'daki Patriotlara ilişkin İspanya'dan yeni açıklama
Adana'daki Patriotlara ilişkin İspanya'dan yeni açıklama

Günün Karikatürü

16 Ekim 2019
Putin'in temsilcisi terör örgütüyle anlaştıklarını duyurdu
Putin'in temsilcisi terör örgütüyle anlaştıklarını duyurdu
Ağar 'çok yazık' diyerek duyurdu! Terörist ile görüştürdüler
Ağar 'çok yazık' diyerek duyurdu! Terörist ile görüştürdüler