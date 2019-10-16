Suudi Arabistan'daki rezaletin aynısı BAE'de de yaşandı... Putin'in zor anları! Suudi Arabistan'daki bando rezaletinin ardından, BAE ordu bandosu da Rus milli marşını çalamadı. Yaşananların ardından Putin'in sıkıldığı anlar kameralara yansıdı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, olaylı Suudi Arabistan ziyareti sonlandı. Suudi Arabistan'da resmi temaslarda bulunan Putin, buradan Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geçti. Marş skandalı Putin ve Abu Dabi Kralı Muhammed bin Zayed al-Nahyan'nın yapacağı toplantı öncesi, milli marşlar çalındı. Ancak BAE bandosu, Rus marşını çalarken Suudi Arabistan korosu gibi detone oldu. Rusya Devlet Başkanı Putin'in, dinlediği 'başarısız' Rus marşı denemeleri sonrası 'hayal kırıklığı' yüzüne vurdu.

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