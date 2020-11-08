Suudi Arabistan'daki kum fırtınası dehşete düşürdü
Suudi Arabistan'ın El-Kasım'daki Al-Bukayriyah, Al-Ras, Al-Muzanab, Al-Nabhaniyah, Buraydah, Aqla Al-Suqur ve Onayzah bölgelerinde kum fırtınası nedeniyle göz gözü görmedi.
Suudi Arabistan'ın El-Kasım bölgesini kum fırtınası vurdu. Bölgede görüş mesafesini sıfıra düşüren fırtına nedeni ile zor anlar yaşandı. Suudi Arabistan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kum fırtınası nedeniyle El-Kasım'daki Al-Bukayriyah, Al-Ras, Al-Muzanab, Al-Nabhaniyah, Buraydah, Aqla Al-Suqur ve Onayzah bölgelerin etkilendiği belirtildi. Müdürlük, ayrıca fırtınanın ardından şiddetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.