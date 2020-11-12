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Dünya Suudi Arabistan'daki Kıdemli Alimler Konseyine "İhvan" tepkisi
Dünya

Suudi Arabistan'daki Kıdemli Alimler Konseyine "İhvan" tepkisi

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Suudi Arabistan'daki "Kıdemli Alimler Konseyi"nin Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nı (İhvan) "terör örgütü" ilan etmesine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 00:35:00 -
Suudi Arabistan'daki Kıdemli Alimler Konseyine "İhvan" tepkisi

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Suudi Arabistan'daki "Kıdemli Alimler Konseyi"nin Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nı (İhvan) "terör örgütü" ilan etmesine tepki gösterdi. Birliğin Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, konu ile ilgili açıklamada bulundu.

Karadaği, Facebook hesabından yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"İhvan'ı savunmak için değil, sadece gerçeğin yerini bulması için Kıdemli Alimler Konseyine şu soruyu soruyorum: Denge fıkhı ve öncelikler fıkhı açısından İhvan'a saldırmak mı daha iyi yoksa Hazreti Peygamber'e hakaret karikatürlerini destekleyenlere saldırmak mı? Yoksa Mescid-i Aksa'yı ve Kudüs'ü işgal edenlere ve işgal devletiyle normalleşme anlaşması imzalayanlara ve onun borazanlığını yapanlara saldırmak mı daha gerekli?"

Karadaği, "Alimlerin görevi, yüce Allah'ın dışında hiç kimseden korkmadan gerçeği söyleyen peygamberlerin mirasçısı olma hakkını yerine getirmektir." dedi.

Kıdemli Alimler Konseyinden 10 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, "İhvan, İslam'ı temsil etmeyen, sapkın, yöneticilere karşı çıkan, fitne çıkaran, şiddet yanlısı terörist bir gruptur." şeklinde skandal iddialarda bulunmuştu.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, 2014'ün Mart ayında İhvan'ı terör örgütleri listesine almıştı.

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