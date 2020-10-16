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Aktüel Suudi Arabistan'da yolsuzluk suçlamasıyla 45 kişiye gözaltı
Aktüel

Suudi Arabistan'da yolsuzluk suçlamasıyla 45 kişiye gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 16:46:37 -
Suudi Arabistan'da yolsuzluk suçlamasıyla 45 kişiye gözaltı

RİYAD (AA) - Suudi Arabistan'da yolsuzluk davaları kapsamında aralarında ordu ve polis teşkilatından 6 subayın da bulunduğu en az 45 kişi gözaltına alındı.

Suudi Arabistan Kontrol ve Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, yolsuzluk ve kamu görevini suistimal gibi 889 ceza ve disiplin davası kapsamında soruşturma başlatıldı.

Bu bağlamda aralarında 13 kamu görevlisi ile 4 iş adamının da bulunduğu 22 kişi gözaltına alındı ve bu kişilerin 602 milyon riyal (160 milyon dolar) değerindeki mal varlıklarına el konuldu.

Öte yandan bir askeri üs projesinde Savunma Bakanlığı ile çalışan bir şirketin "projenin tamamlandığına ilişkin evrakta sahtecilik yaptığı" gerekçesiyle 5 şirket çalışanı ile 4 subay gözaltına alındı.

Aralarında 2 polis memurunun da bulunduğu 14 kişi ise "dolandırıcılık, rüşvet ve ticari sözleşmelerde kanuna aykırı hareket etme" gibi suçlamalarla gözaltına alındı.

Son olarak eylül ayında Ortak Kuvvetler Komutanı Korgeneral Fahd bin Turki bin Abdulaziz ile oğlu Cevf Emiri Abdulaziz bin Fahd bin Turki görevlerinden alınarak haklarında soruşturma başlatılmıştı.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Mart 2018'de yolsuzluk davalarında tahkikat yapmak ve iddiaları incelemek üzere özel daireler oluşturulmasını onaylamıştı.

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