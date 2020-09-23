Suudi Arabistan'da umre ziyaretleri 4 Ekim'den sonra kademeli olarak başlatılacak

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık 6 aydır durdurduğu Umre ziyaretlerine 4 Ekim itibarıyla kademeli olarak başlatacağını duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansına göre İçişleri Bakanlığından bir kaynak, 4 Ekim itibariyle Mescid-i Haram kapasitesinin yüzde 30'unun (günde 6 bin kişi) isteyenler için açılacağını belirtti. 18 Ekim'den itibaren Mescit- Mescid-i Nebevi'deki Haram ve Ravza-ı Şerif'in yüzde 75 kapasite ile yurt içinden ziyaretçi kabul edeceğini duyurdu.

Kasım ayı başından itibaren Türkiye'den ve yurt dışından umre ve ibadet için gelenlerin kabul edileceğini belirten kaynak, bu aşamada Mescid-i Haram ve Mescid-i Nabawi'nin de tedbir alınarak tam kapasite ibadete açılacağını ifade etti.

İçişleri Bakanlığı kaynağı, Kovid-19 riski olmayan ülkelerden ziyaretçilerin kademeli olarak kabul edileceğini söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle hac, bu yıl Suudi Arabistan'da yaşayanlarla sınırlı kaldı ve yurt dışından hacılar kabul edilmedi.