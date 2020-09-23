  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Suudi Arabistan'da umre ziyaretleri 4 Ekim'den sonra kademeli olarak başlatılacak
Dünya

Suudi Arabistan'da umre ziyaretleri 4 Ekim'den sonra kademeli olarak başlatılacak

Suudi Arabistan, 6 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini başlatacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 07:28:00 -
Suudi Arabistan'da umre ziyaretleri 4 Ekim'den sonra kademeli olarak başlatılacak

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık 6 aydır durdurduğu Umre ziyaretlerine 4 Ekim itibarıyla kademeli olarak başlatacağını duyurdu.

Suudi Arabistan resmi haber ajansına göre İçişleri Bakanlığından bir kaynak, 4 Ekim itibariyle Mescid-i Haram kapasitesinin yüzde 30'unun (günde 6 bin kişi) isteyenler için açılacağını belirtti.  18 Ekim'den itibaren Mescit- Mescid-i Nebevi'deki Haram ve Ravza-ı Şerif'in yüzde 75 kapasite ile yurt içinden ziyaretçi kabul edeceğini duyurdu.

Kasım ayı başından itibaren Türkiye'den ve yurt dışından umre ve ibadet için gelenlerin kabul edileceğini belirten kaynak, bu aşamada Mescid-i Haram ve Mescid-i Nabawi'nin de tedbir alınarak tam kapasite ibadete açılacağını ifade etti. 

İçişleri Bakanlığı kaynağı, Kovid-19 riski olmayan ülkelerden ziyaretçilerin kademeli olarak kabul edileceğini söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle hac, bu yıl Suudi Arabistan'da yaşayanlarla sınırlı kaldı ve yurt dışından hacılar kabul edilmedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Araç sahiplerine güzel haber! Büyük indirim geliyor
Ekonomi

Araç sahiplerine güzel haber! Büyük indirim geliyor

Alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 19 kuruş indirim bekleniyor.

19 ilde büyük operasyon! Çok sayıda avukat gözaltına alındı
Gündem

19 ilde büyük operasyon! Çok sayıda avukat gözaltına alındı

İzmir merkezli 19 ilde FETÖ'nün avukat yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 27'si avukat, 55 şüpheli gözaltına alındı. ..
Olayın ayrıntıları gün yüzüne çıktı! Yıldız Tilbe’nin cezası belli oldu
Medya

Olayın ayrıntıları gün yüzüne çıktı! Yıldız Tilbe’nin cezası belli oldu

2017'de Çeşme'de bir kadın sürücüyle yol verme tartışmasına giren şarkıcı Yıldız Tilbe'nin cezası belli oldu.
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı