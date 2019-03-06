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Suudi Arabistan'da taht oyunları! 'Suikast olabilir' diye uyarıldı, herkesi kovdu

Suudi Arabistan Kralı ile Veliaht Prensarasında kriz büyüyor. Kral Selman, Mısır ziyareti öncesi, ‘kendisine yönelik bir hamle gerçekleştirilebileceğine' dair uyarıldı. Bunun üzerine Kral, bütün koruma ekibini kovdu.

06 Mart 2019 Çarşamba 12:40
Suudi Arabistan'da taht oyunları! 'Suikast olabilir' diye uyarıldı, herkesi kovdu

Cemal Kaşıkçı cinayeti, Yemen'deki savaş, yönetim karşıtı protestolar gibi konularda ayrı düşen Suudi Arabistan Kralı ile Veliaht Prens'in ciddi bir kriz yaşadığı öne sürüldü. Kral, 'kendisine yönelik bir hamle olabilir' endişesiyle Mısır seyahatinde Prens'e sadık olan güvenlik ekibini bile değiştirdi.

Cemal Kaşıkçı cinayeti ve ‘reform' hamleleriyle gündemden düşmeyen Suudi Arabistan'da Kral Selman bin Abdülaziz ile oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman arasında ciddi bir yönetim krizi olduğu iddia edildi.

İngiltere'nin etkili yayınlarından Guardian tarafından ortaya atılan iddiaya göre, Kral ile Veliaht Prens arasındaki gerilim Kaşıkçı cinayetiyle birlikte gün yüzüne çıkmaya başladı. Ancak gerilim 83 yaşındaki Kral'ın Şubat ayında gerçekleştirdiği Mısır ziyaretinde tavan yaptı. Guardian'ın Riyad'daki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Kral danışmanları tarafından ‘kendisine yönelik bir hamle gerçekleştirilebileceğine' dair uyarıldı.

Güvenlik ekibi değişti

Bunun üzerine Kral'ın ekibi, Prens Selman'a sadık olduğu belirtilen 30 kişilik güvenlik ekibini tamamen değiştirdi. İçişleri Bakanlığı, Riyad'dan Mısır'a yeni bir ekip gönderdi.

Bu dedikoduları güçlendiren bir örnek de Prens Selman'ın babasını Mısır dönüşü karşılayan komitede yer almamasıydı. Prensin karşılama törenine davet edilmediği, bu durumun Suudi geleneklerine ve protokole aykırı olduğu belirtildi.

Dikkat çeken atamalar

Kral'ın Mısır seyahati boyunca onun yerine yönetime vekalet eden Prens Selman'ın ilk kez babasının yerine kraliyet kararnamesi yayımlayarak yaptığı önemli atamalar da kriz yarattı. Selman, Kral'ın yokluğunda kardeşi Prens Halid bin Selman'ın yerine Prenses Rima'yı Suudi Arabistan'ın ilk kadın büyükelçisi olarak Washington'a atadı.
Halid bin Selman'ı görevden alarak Savunma Bakanı Yardımcılığı'na getiren Selman, ayrıca Yemen'deki Husiler ile savaştan dolayı, Suudi Arabistan'ın güney sınırında görev yapan askerlere bir aylık mükafat verilmesi talimatında bulundu.

Kral, televizyondan öğrendi

Bu atamalar bir süredir düşünülse de, karardan Kral'ın haberi yoktu ve gelişmeleri televizyondan öğrendi.

Ayrıca 23 Şubat tarihli tüm bu kararların altında ‘vekil kral' imzası yer alması da dikkat çekti. Bu unvanın bu şekilde on yıllardır kullanılmadığı hatırlatıldı.

Kriz çok büyük

The Guardian'ın kaynakları, kralın ekim ayındaki Kaşıkçı cinayetinden sonra ülkenin maruz kaldığı itibar kaybını düzeltmeyi istediğini savundu. Veliaht Prens'in Kabe'nin çatısına çıkması sonrası din adamlarının bu ‘uygunsuz tavır' nedeniyle Kral'a şikâyette bulunduğu da belirtildi.

Guardian ayrıca, Kral Abdülaziz ile Prens Selman'ın Yemen'deki savaş esirleri, Cezayir ile Sudan'daki hükümet karşıtı protestolara yönelik tutum konularında anlaşmazlık yaşadığını aktardı. Kral'ın, bu konularda oğlunu ‘daha katı ve sert' olarak tanımladığı dile getirildi. Gazeteye göre Kral her ne kadar reformist olmasa da, Cezayir ile Sudan'daki hükümet karşıtı protestolara Suudi basınında daha fazla yer verilmesini istedi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 12:40
  1. Selman
  2. Suudi Arabistan
  3. Kral Selman

YORUM YAZ

  • NurNur55 dk önce
    Allahtan kaçamazsınız öyle veya böyle belanızı verecek tez olur inşallah !!!
  • xxaagggxxaaggg1 sa önce
    nasil olsa gebereceksin salman denilen KATIL PISLIGI:
  • kalelikaleli1 sa önce
    prens çakkalı babasını da kasaplarına doğratır kasapbaşı da ülkenin hakimi savcısı bizde adamı doğratıp külünü bile yok ettiler.adam eriten bu alçak güruh ne yapmaz ki kabenin çatısında şarap bile içer.geçmişte olmamış mı.bir de yemen de katliam yapan askerlerine maaş ödülü veriyor.bu alçak güruh amerikan kuklası ancak güçsüz müslümanlara amerika eliyle amerika yardımı ile alçaklık yapar.
  • yazıYORUMyazıYORUM2 sa önce
    Allah saltanatınızı yerin dibine batırsın, itibarınızı ayaklar altına aldırsın, ölümünüz tüm insanlığa ibret olacak şekilde dehşetli ve acı verici olsun, asrın firavunları şeytanın sadık kulları, ahlaksız Suudi hanedanı!

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