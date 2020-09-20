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Aktüel Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 27 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 27 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-20 17:15:46 -
Suudi Arabistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 27 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 artarak 4 bin 485'e yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19'dan 27 kişi daha yaşamını yitirdi ve 483 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 485'e, vaka sayısı da 329 bin 754'e çıktı.

Ülkede sağlığına kavuşan hasta sayısı da 1009 artarak 310 bin 439'a ulaştı.

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