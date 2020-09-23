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Aktüel Suudi Arabistan'da son 24 saatte 27 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Aktüel

Suudi Arabistan'da son 24 saatte 27 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-23 19:13:08 -
Suudi Arabistan'da son 24 saatte 27 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27 artarak 4 bin 569'a yükseldi.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte ülke genelinde Kovid-19'dan 27 kişi yaşamını yitirdi ve 561 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 569'a, vaka sayısı ise 331 bin 359'a çıktı.

Ülkede sağlığına kavuşan hasta sayısı da 1102 artarak 313 bin 786'ya ulaştı.

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